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Израиль готов расширить операцию в секторе Газа
Израиль готов расширить операцию в секторе Газа
Израиль готов к расширению операции против палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа в случае необходимости, заявил начальник генштаба... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T23:22
2021-05-11T23:22
исламский джихад
ашкелон
ашдод
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Израиль готов к расширению операции против палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа в случае необходимости, заявил начальник генштаба армии Израиля Авив Кохави в специальном телеобращении к гражданам страны, которое транслировали израильские телеканалы."Мы атаковали объекты: склады боеприпасов, центры производства боеприпасов, мы уничтожили десятки боевиков, в том числе высокопоставленных, мы уничтожили здания. Так что с другой стороны границы, в Газе, реальность очень тяжелая.... Мы продолжаем масштабную атаку на объекты боевиков, мы не будем экономить никаких сил, и террористические организации в Газе заплатят высокую цену. Мы готовы к расширению операции, если это потребуется", - сказал Кохави.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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исламский джихад, ашкелон, ашдод, хамас, израиль, в мире

Израиль готов расширить операцию в секторе Газа

23:22 11.05.2021
 
© AFP 2021 / Anas BabaАвиаудар, нанесенный Израилем по объекту движения ХАМАС в секторе Газа. 11 мая 2021
Авиаудар, нанесенный Израилем по объекту движения ХАМАС в секторе Газа. 11 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AFP 2021 / Anas Baba
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Израиль готов к расширению операции против палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа в случае необходимости, заявил начальник генштаба армии Израиля Авив Кохави в специальном телеобращении к гражданам страны, которое транслировали израильские телеканалы.
"Мы атаковали объекты: склады боеприпасов, центры производства боеприпасов, мы уничтожили десятки боевиков, в том числе высокопоставленных, мы уничтожили здания. Так что с другой стороны границы, в Газе, реальность очень тяжелая.... Мы продолжаем масштабную атаку на объекты боевиков, мы не будем экономить никаких сил, и террористические организации в Газе заплатят высокую цену. Мы готовы к расширению операции, если это потребуется", - сказал Кохави.
Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 23:12
Нетаньяху заявил, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями
 
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