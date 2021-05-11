https://ria.ru/20210511/izrail-1731862278.html

Израиль готов расширить операцию в секторе Газа

Израиль готов расширить операцию в секторе Газа

Израиль готов к расширению операции против палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа в случае необходимости, заявил начальник генштаба... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:22

2021-05-11T23:22

2021-05-11T23:22

исламский джихад

ашкелон

ашдод

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Израиль готов к расширению операции против палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа в случае необходимости, заявил начальник генштаба армии Израиля Авив Кохави в специальном телеобращении к гражданам страны, которое транслировали израильские телеканалы."Мы атаковали объекты: склады боеприпасов, центры производства боеприпасов, мы уничтожили десятки боевиков, в том числе высокопоставленных, мы уничтожили здания. Так что с другой стороны границы, в Газе, реальность очень тяжелая.... Мы продолжаем масштабную атаку на объекты боевиков, мы не будем экономить никаких сил, и террористические организации в Газе заплатят высокую цену. Мы готовы к расширению операции, если это потребуется", - сказал Кохави.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/ataki-1731861518.html

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исламский джихад, ашкелон, ашдод, хамас, израиль, в мире