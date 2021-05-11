https://ria.ru/20210511/izrail-1731845373.html

Израиль заявил о пуске более 600 ракет из сектора Газа

Израиль заявил о пуске более 600 ракет из сектора Газа

Около 480 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю и около 150 ракет были запущены из сектора Газа в сторону Израиля и взорвались на территории анклава,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:59

2021-05-11T19:59

2021-05-11T19:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Около 480 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю и около 150 ракет были запущены из сектора Газа в сторону Израиля и взорвались на территории анклава, сообщила пресс-служба армии."До этого времени из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 480 ракет, и примерно 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля и взорвались внутри сектора Газа", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/izrail-1731824459.html

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире