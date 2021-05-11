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Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа
Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа
Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:25
2021-05-11T19:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, сектор газа, хамас, израиль, в мире

Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа

19:25 11.05.2021 (обновлено: 19:28 11.05.2021)
 
© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара по Газе
Последствия израильского авиаудара по Газе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Впервые за долгое время мы задействовали 80 летательных аппаратов одновременно в одной операции с целью ударить по порядка 150 ракетным шахтам, откуда пускают ракеты ХАМАС и "Исламский джихад", по большей части в северной части сектора Газа, но не только", - сказал Конрикус на брифинге. Он отметил, что в том числе был задействован истребитель F-35.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
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Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену
С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.
С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИсламский джихадСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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