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Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа
Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа
Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:25
2021-05-11T19:25
2021-05-11T19:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
исламский джихад
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, сектор газа, хамас, израиль, в мире