https://ria.ru/20210511/izrail-1731840537.html

Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа

Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа

Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:25

2021-05-11T19:25

2021-05-11T19:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

исламский джихад

сектор газа

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731782454_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_2e65bb8dc78b2efaf87ce03b4ef2c0e1.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, исламский джихад, сектор газа, хамас, израиль, в мире