https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 28, среди них 10 детей, еще 152 человека ранены, сообщил минздрав. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:35

2021-05-11T18:35

2021-05-11T18:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 28, среди них 10 детей, еще 152 человека ранены, сообщил минздрав.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней на фоне разгонов военными палестинцев, которые собираются на молитвы перед окончанием месяца мусульманского поста Рамадан в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Протесты также были спровоцированы попытками выселения палестинских семей из районов в Восточном Иерусалиме.Как сообщил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, свыше 1,1 тысячи палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в период с 7 по 10 мая. Кроме того, в столкновениях пострадали как минимум 20 израильтян, большинство из которых военные.

https://ria.ru/20210511/evrokomissiya-1731796240.html

https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html

сектор газа

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, восточный иерусалим, израиль, в мире