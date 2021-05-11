https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28
Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 28, среди них 10 детей, еще 152 человека ранены, сообщил минздрав. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:35
2021-05-11T18:35
2021-05-11T18:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 28, среди них 10 детей, еще 152 человека ранены, сообщил минздрав.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней на фоне разгонов военными палестинцев, которые собираются на молитвы перед окончанием месяца мусульманского поста Рамадан в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Протесты также были спровоцированы попытками выселения палестинских семей из районов в Восточном Иерусалиме.Как сообщил официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, свыше 1,1 тысячи палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в период с 7 по 10 мая. Кроме того, в столкновениях пострадали как минимум 20 израильтян, большинство из которых военные.
https://ria.ru/20210511/evrokomissiya-1731796240.html
https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, восточный иерусалим, израиль, в мире