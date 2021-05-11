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Израиль атаковал отряд боевиков при запуске противотанкового снаряда
Израиль атаковал отряд боевиков при запуске противотанкового снаряда
Израиль атаковал отряд боевиков, запускавших противотанковый снаряд по израильской территории, сообщила пресс-служба армии . РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:55
2021-05-11T10:55
ашкелон
армия обороны израиля
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Израиль атаковал отряд боевиков, запускавших противотанковый снаряд по израильской территории, сообщила пресс-служба армии ."Некоторое время назад военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по отряду террористов ХАМАС, запускающих противотанковые ракеты из сектора Газа", - говорится в сообщении военных.С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжаются и во вторник утром. Сирены воздушной тревоги утром во вторник звучали в городах и поселках, прилегающих к сектору Газа, и в городе Ашкелон.
https://ria.ru/20210511/izrail-1731732973.html
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ашкелон, армия обороны израиля, хамас, израиль, в мире

Израиль атаковал отряд боевиков при запуске противотанкового снаряда

10:55 11.05.2021
 
© REUTERS / Suhaib SalemРуины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией
Руины в городе Газа по которому был произведен авиаудар израильской армией - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Suhaib Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Израиль атаковал отряд боевиков, запускавших противотанковый снаряд по израильской территории, сообщила пресс-служба армии .
"Некоторое время назад военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по отряду террористов ХАМАС, запускающих противотанковые ракеты из сектора Газа", - говорится в сообщении военных.
С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжаются и во вторник утром. Сирены воздушной тревоги утром во вторник звучали в городах и поселках, прилегающих к сектору Газа, и в городе Ашкелон.
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
10:53
Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 22
 
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