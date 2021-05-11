https://ria.ru/20210511/izrail-1731732973.html

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 22

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа выросло до 22

Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 22, среди них девять детей и одна женщина, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:53

2021-05-11T10:53

2021-05-11T10:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашраф аль-кидра

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 22, среди них девять детей и одна женщина, сообщил РИА Новости представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.Ранее минздрав сообщал о двадцати погибших."В результате израильских авиаударов по сектору Газа двадцать два палестинца погибли в анклаве, в том числе девять детей и одна женщина были убиты... Еще 106 человек получили ранения", - заявил аль-Кидра.Крупнейшая за последние годы эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник вечером. Армия во вторник утром сообщила, что более 200 ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, 90% из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Израильские военные заявили, что примерно треть запущенных из сектора Газа ракет разорвались на территории самого палестинского анклава, не долетев до разделительного забора с Израилем, что могло стать причиной разрушений и потерь среди палестинцев. Израильские военные в ответ поразили 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора, ликвидировав 15 боевиков.

https://ria.ru/20210511/izrail-1731707890.html

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашраф аль-кидра, палестина, израиль, в мире