https://ria.ru/20210511/ispaniya-1731789504.html

Испанский курорт готов возмещать расходы заболевшим COVID-19 туристам

Испанский курорт готов возмещать расходы заболевшим COVID-19 туристам

Балеарские острова в Испании планируют бесплатно страховать приезжающих туристов от заражения коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:28

2021-05-11T15:28

2021-05-11T15:28

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

балеарские острова

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канарские острова

испания

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Балеарские острова в Испании планируют бесплатно страховать приезжающих туристов от заражения коронавирусом, сообщает АТОР.По сообщению властей архипелага, страховка покроет заболевшим иностранным гостям транспортные расходы по возвращению домой при условии, что они остановились в официально зарегистрированных объектах размещения.Другими словами, туристу возместят расходы на покупку обратного билета, если он пропустил свой рейс из-за лечения от коронавируса или необходимости быть в изоляции. Полис покроет и расходы, связанные с репатриацией тела путешественника, умершего от COVID-19.В бесплатную страховку для заболевшего коронавирусом путешественника также будут включены услуги переводчика на трех языках: испанском, немецком и английском.Туристам с легкой или бессимптомной формой инфекции в рамках страховки правительство предоставит бесплатное проживание и питание в карантинных отелях.Аналогичную бесплатную страховку предлагают и на Канарских островах.

https://ria.ru/20210505/taganrog-1730083909.html

балеарские острова

канарские острова

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), балеарские острова, новости - туризм, канарские острова, испания