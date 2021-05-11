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Туризм
https://ria.ru/20210511/ispaniya-1731789504.html
Испанский курорт готов возмещать расходы заболевшим COVID-19 туристам
Испанский курорт готов возмещать расходы заболевшим COVID-19 туристам
Балеарские острова в Испании планируют бесплатно страховать приезжающих туристов от заражения коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:28
2021-05-11T15:28
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
балеарские острова
новости - туризм
канарские острова
испания
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Балеарские острова в Испании планируют бесплатно страховать приезжающих туристов от заражения коронавирусом, сообщает АТОР.По сообщению властей архипелага, страховка покроет заболевшим иностранным гостям транспортные расходы по возвращению домой при условии, что они остановились в официально зарегистрированных объектах размещения.Другими словами, туристу возместят расходы на покупку обратного билета, если он пропустил свой рейс из-за лечения от коронавируса или необходимости быть в изоляции. Полис покроет и расходы, связанные с репатриацией тела путешественника, умершего от COVID-19.В бесплатную страховку для заболевшего коронавирусом путешественника также будут включены услуги переводчика на трех языках: испанском, немецком и английском.Туристам с легкой или бессимптомной формой инфекции в рамках страховки правительство предоставит бесплатное проживание и питание в карантинных отелях.Аналогичную бесплатную страховку предлагают и на Канарских островах.
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), балеарские острова, новости - туризм, канарские острова, испания

Испанский курорт готов возмещать расходы заболевшим COVID-19 туристам

15:28 11.05.2021
 
© Depositphotos / mirekoКафедральный собор Санта-Мария в городе Пальма-де-Мальорка
Кафедральный собор Санта-Мария в городе Пальма-де-Мальорка - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / mireko
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Балеарские острова в Испании планируют бесплатно страховать приезжающих туристов от заражения коронавирусом, сообщает АТОР.
По сообщению властей архипелага, страховка покроет заболевшим иностранным гостям транспортные расходы по возвращению домой при условии, что они остановились в официально зарегистрированных объектах размещения.
Другими словами, туристу возместят расходы на покупку обратного билета, если он пропустил свой рейс из-за лечения от коронавируса или необходимости быть в изоляции. Полис покроет и расходы, связанные с репатриацией тела путешественника, умершего от COVID-19.
В бесплатную страховку для заболевшего коронавирусом путешественника также будут включены услуги переводчика на трех языках: испанском, немецком и английском.
Туристам с легкой или бессимптомной формой инфекции в рамках страховки правительство предоставит бесплатное проживание и питание в карантинных отелях.
Аналогичную бесплатную страховку предлагают и на Канарских островах.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Балеарские островаНовости - ТуризмКанарские островаИспания
 
 
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