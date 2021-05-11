МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме
21:17 11.05.2021 (обновлено: 21:43 11.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В российском министерстве иностранных дел послу Израиля в Москве Александру Бен Цви была высказана глубокая обеспокоенность эскалацией напряженности вокруг сектора Газа и Восточного Иерусалима, говорится в сообщении по итогам встречи посла с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.
Встреча прошла во вторник по просьбе израильского посла.
"В ходе беседы состоялось предметное обсуждение текущей ситуации складывающейся в Восточном Иерусалиме, в частности в районе комплекса мечети "Аль-Акса", и вокруг сектора Газа. Также затрагивались итоги состоявшихся в СБ ООН консультаций по данной проблематике", - говорится в сообщении.
"С российской стороны была высказана глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности. Акцентирована важность скорейшего прекращения насилия, а также любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки в сфере безопасности. Подчеркнута необходимость соблюдения закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города. Подтвержден настрой России на продолжение содействия в деле перезапуска палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма ближневосточного "квартета" международных посредников", - добавили в министерстве.
В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. В понедельник беспорядки возобновились. Также в понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 22 человека, в том числе девять детей.