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Генсек ООН назвал вклад советского народа в победу над нацизмом решающим
Генсек ООН назвал вклад советского народа в победу над нацизмом решающим
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил восхищение решающим вкладом, который внес советский народ в победу над нацизмом, отметив, что действия СССР помогли спасти... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:10
2021-05-11T09:10
россия
антониу гутерреш
мария захарова
сергей лавров
европа
оон
в мире
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил восхищение решающим вкладом, который внес советский народ в победу над нацизмом, отметив, что действия СССР помогли спасти Европу и весь мир от захвата.Визит Гутерреша в Москву пройдет 12-14 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с генсеком ООН 12 мая. Накануне поездки Гутерреш дал интервью российским информационным агентствам."Недавно прошло празднованию победы над нацизмом. Я хочу выразить российскому народу свою глубокую солидарность в этот момент. Вооруженные силы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром нацизма, и народ Советского Союза невероятно пострадал ради того, чтобы добиться поражения нацизма", - сказал Гутерреш."Это момент, когда я хочу выразить свое восхищение этим вкладом, который был очень важен для предотвращения возможного захвата нацизмом Европы и ее союзников, частей всего мира", - добавил он.
https://ria.ru/20210414/lendliz-1728241887.html
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россия, антониу гутерреш, мария захарова, сергей лавров, европа, оон, в мире

Генсек ООН назвал вклад советского народа в победу над нацизмом решающим

09:10 11.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил восхищение решающим вкладом, который внес советский народ в победу над нацизмом, отметив, что действия СССР помогли спасти Европу и весь мир от захвата.
Визит Гутерреша в Москву пройдет 12-14 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с генсеком ООН 12 мая. Накануне поездки Гутерреш дал интервью российским информационным агентствам.
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"Недавно прошло празднованию победы над нацизмом. Я хочу выразить российскому народу свою глубокую солидарность в этот момент. Вооруженные силы Советского Союза внесли решающий вклад в разгром нацизма, и народ Советского Союза невероятно пострадал ради того, чтобы добиться поражения нацизма", - сказал Гутерреш.
"Это момент, когда я хочу выразить свое восхищение этим вкладом, который был очень важен для предотвращения возможного захвата нацизмом Европы и ее союзников, частей всего мира", - добавил он.
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