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Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым конфликт на Украине
Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым конфликт на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии, Ливии. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:04
2021-05-11T09:04
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
украина
в мире
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии, Ливии.Визит Гутерреша в Москву пройдет 12-14 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пройдет 12 мая. Накануне поездки Гутерреш дал интервью российским информационным агентствам.Он также рассчитывает обменяться с Лавровым мнениями о том, что необходимо для разрешения этих проблем и содействия урегулированию всех конфликтов в мире.По словам Гутерреша, его цель состоит в том, "чтобы нынешний визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между Российской Федерацией и ООН во всех сферах деятельности организации", будь то мир и безопасность, устойчивое развитие, климат, биоразнообразие, загрязнение или проблема прав человека.
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россия, антониу гутерреш, сергей лавров, украина, в мире

Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым конфликт на Украине

09:04 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии, Ливии.
Визит Гутерреша в Москву пройдет 12-14 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пройдет 12 мая. Накануне поездки Гутерреш дал интервью российским информационным агентствам.
"Я надеюсь, что у меня будет возможность обсудить в соответствии с договоренностями все ключевые проблемы безопасности в сегодняшнем мире, будь то Ливия, Сирия, Йемен, Украина, Афганистан", - сказал Гутерреш.
Он также рассчитывает обменяться с Лавровым мнениями о том, что необходимо для разрешения этих проблем и содействия урегулированию всех конфликтов в мире.
По словам Гутерреша, его цель состоит в том, "чтобы нынешний визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между Российской Федерацией и ООН во всех сферах деятельности организации", будь то мир и безопасность, устойчивое развитие, климат, биоразнообразие, загрязнение или проблема прав человека.
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