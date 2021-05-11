https://ria.ru/20210511/guterresh-1731716096.html
Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым конфликт на Украине
Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым конфликт на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии, Ливии. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:04
2021-05-11T09:04
2021-05-11T09:04
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:140:3069:1866_1920x0_80_0_0_f6ced68c5036cdafe15a4bd6e9930a72.jpg
ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии, Ливии.Визит Гутерреша в Москву пройдет 12-14 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пройдет 12 мая. Накануне поездки Гутерреш дал интервью российским информационным агентствам.Он также рассчитывает обменяться с Лавровым мнениями о том, что необходимо для разрешения этих проблем и содействия урегулированию всех конфликтов в мире.По словам Гутерреша, его цель состоит в том, "чтобы нынешний визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между Российской Федерацией и ООН во всех сферах деятельности организации", будь то мир и безопасность, устойчивое развитие, климат, биоразнообразие, загрязнение или проблема прав человека.
https://ria.ru/20210510/ukraina-1730369685.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f8aa22b06dd77b083a19d8c8d30e4236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антониу гутерреш, сергей лавров, украина, в мире