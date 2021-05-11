https://ria.ru/20210511/guterresh-1731716096.html

Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым конфликт на Украине

Генсек ООН планирует обсудить с Лавровым конфликт на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии, Ливии. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:04

2021-05-11T09:04

2021-05-11T09:04

россия

антониу гутерреш

сергей лавров

украина

в мире

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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии, Ливии.Визит Гутерреша в Москву пройдет 12-14 мая. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пройдет 12 мая. Накануне поездки Гутерреш дал интервью российским информационным агентствам.Он также рассчитывает обменяться с Лавровым мнениями о том, что необходимо для разрешения этих проблем и содействия урегулированию всех конфликтов в мире.По словам Гутерреша, его цель состоит в том, "чтобы нынешний визит способствовал укреплению очень важного сотрудничества между Российской Федерацией и ООН во всех сферах деятельности организации", будь то мир и безопасность, устойчивое развитие, климат, биоразнообразие, загрязнение или проблема прав человека.

https://ria.ru/20210510/ukraina-1730369685.html

россия

украина

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россия, антониу гутерреш, сергей лавров, украина, в мире