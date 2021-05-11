https://ria.ru/20210511/gru-1731780781.html

Генерал ФСБ прокомментировал статью об "атаках" ГРУ на американцев

Генерал ФСБ прокомментировал статью об "атаках" ГРУ на американцев

Публикация об изучении в США "роли ГРУ" в использовании "направленной энергии" против американских разведчиков — это свидетельство очередного "сезонного... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:26

2021-05-11T14:26

2021-05-11T19:36

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Публикация об изучении в США "роли ГРУ" в использовании "направленной энергии" против американских разведчиков — это свидетельство очередного "сезонного обострения" у Вашингтона, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против их разведчиков по всему миру может стоять российское ГРУ. Вашингтон не располагает вескими доказательствами своих обвинений, причина инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков пока неизвестна, отмечает издание."К этому надо относиться как к сезонному, в данном случае весеннему обострению", — сказал Михайлов."Я в прошлом году осенью по такому же поводу говорил, что, когда я служил, на Лубянку приходили люди в шапочках из фольги и жаловались, что их "облучают". Вот и с американцами то же самое — их жалобы, по-хорошему, должны принимать к сведению медики. Но болезнь запущена — мы уже давно сталкиваемся с разговорами о таком оружии и, видимо, будем сталкиваться не одну весну и не одну осень", — добавил собеседник агентства.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США расследуют два инцидента на территории страны, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии "направленной энергии" против американских сотрудников за границей. Одна из подобных атак на территории США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году — тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Виргиния, который граничит с Вашингтоном.Как заявили источники, пока неясно, связаны ли эти случаи на территории США с похожими инцидентами за границей. Причастные к расследованию полагают, что за атаками может стоять Россия, но пока об этом нельзя говорить однозначно из-за отсутствия информации. Среди подозреваемых был также назван Китай.Как сообщал телеканал, в этих случаях прослеживается сходство с так называемым "гаванским синдромом" среди дипломатов США на Кубе в 2016-2017 годах, а также в КНР в 2018-м. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД России называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://radiosputnik.ria.ru/20200217/1564866396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), куба, сша, в мире