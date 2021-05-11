Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:58 11.05.2021 (обновлено: 10:29 11.05.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ в Москве
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ, однако не обладают точными доказательствами своих обвинений, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу и не выступило с официальными заявлениями по этому вопросу, однако, по заявлениям неназванных источников в властях США, расследование предполагаемых атак было активизировано. Предположительно, в ходе расследования изучается якобы роль ГРУ.
Причина инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков пока неизвестна, пишет издание.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США расследуют два инцидента на территории страны, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии "направленной энергии" против американских сотрудников за границей. Одна из подобных атак на территории США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году - тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния, который граничит с Вашингтоном.
Как заявили источники, пока неясно, связаны ли эти случаи на территории США с похожими инцидентами за границей. Причастные к расследованию полагают, что за атаками может стоять Россия, но пока об этом нельзя говорить однозначно из-за отсутствия информации. Среди подозреваемых был также назван Китай.
Как сообщает телеканал, в этих случаях прослеживается сходство с так называемым "гаванским синдромом" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.
Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".