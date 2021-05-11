https://ria.ru/20210511/gosduma-1731743668.html

Поправки о "добровольном запрете" на кредиты могут внести до конца недели

Поправки о "добровольном запрете" на кредиты могут внести до конца недели

Законопроект о "добровольном запрете" на кредиты для российских граждан могут внести до конца недели, процедура будет организована просто - через Госуслуги или... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:38

2021-05-11T11:38

2021-05-11T11:38

россия

госдума рф

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общество

экономика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Законопроект о "добровольном запрете" на кредиты для российских граждан могут внести до конца недели, процедура будет организована просто - через Госуслуги или МФЦ, и в случае мошенничества банк будет сам восполнять свои финансовые потери, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Гетта."Это действительно так. Законопроект разработан, и вносить мы его будем, я думаю, на этой неделе. Сейчас мы с правительством еще проговорим там кое-какие детали. Пока не знаю (о дополнительных изменениях в проекте - ред.), но главная инициатива - это как раз возможность, которая появится у людей, такой запрет наложить, и должно это быть легко и доступно, просто услугой на сайте Госуслуг, в МФЦ, чтобы это было можно сделать", - сказал Гетта, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается данный законопроект.Так, по словам депутата, главная задача законопроекта - это противодействие мошенническим действиям, которые "навязывают" кредиты на граждан либо обманом, либо вовсе без их ведома. Причем с юридической точки зрения все может быть сделано грамотно, поэтому оказать помощь россиянам не всегда хватает полномочий, подчеркнул Гетта."К депутатам обращаются люди, ко мне обращались люди, когда навязывают кредиты, допустим на какие-нибудь чудодейственные лекарства. Человек приходит домой, и понимает, что он в кабалу попал. Там люди очень серьезные работают, и даже с депутатскими полномочиями помочь иной раз очень сложно. Мы вернули ранее уплаченные проценты людям. Но там просто на человеческих отношениях правоохранителей удается отработать. А так все же там юридически грамотно они заполняют, и не докопаться потом", - заключил Гетта.Кроме того, особо опасно, по его словам, мошенничество с использованием новых технологий, которые на сегодняшний день "процветают", и можно вообще оказаться "счастливым обладателем кредитного договора, никогда не беря деньги", потому зачастую это происходит без человека."Ну а в случае такого запрета банк, выдавший кредит уже будет сам свои финансовые ресурсы восполнять. Человек ничего должен не будет", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20210504/kredit-1731045315.html

https://ria.ru/20210316/kredit-1601409054.html

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россия, госдума рф, кредит, общество, экономика