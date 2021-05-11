Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/gosduma-1731743668.html
Поправки о "добровольном запрете" на кредиты могут внести до конца недели
Поправки о "добровольном запрете" на кредиты могут внести до конца недели
Законопроект о "добровольном запрете" на кредиты для российских граждан могут внести до конца недели, процедура будет организована просто - через Госуслуги или... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:38
2021-05-11T11:38
россия
госдума рф
кредит
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149551/24/1495512416_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_9bc7bc381fc828398e8be09b92ffb7e0.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Законопроект о "добровольном запрете" на кредиты для российских граждан могут внести до конца недели, процедура будет организована просто - через Госуслуги или МФЦ, и в случае мошенничества банк будет сам восполнять свои финансовые потери, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Гетта."Это действительно так. Законопроект разработан, и вносить мы его будем, я думаю, на этой неделе. Сейчас мы с правительством еще проговорим там кое-какие детали. Пока не знаю (о дополнительных изменениях в проекте - ред.), но главная инициатива - это как раз возможность, которая появится у людей, такой запрет наложить, и должно это быть легко и доступно, просто услугой на сайте Госуслуг, в МФЦ, чтобы это было можно сделать", - сказал Гетта, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается данный законопроект.Так, по словам депутата, главная задача законопроекта - это противодействие мошенническим действиям, которые "навязывают" кредиты на граждан либо обманом, либо вовсе без их ведома. Причем с юридической точки зрения все может быть сделано грамотно, поэтому оказать помощь россиянам не всегда хватает полномочий, подчеркнул Гетта."К депутатам обращаются люди, ко мне обращались люди, когда навязывают кредиты, допустим на какие-нибудь чудодейственные лекарства. Человек приходит домой, и понимает, что он в кабалу попал. Там люди очень серьезные работают, и даже с депутатскими полномочиями помочь иной раз очень сложно. Мы вернули ранее уплаченные проценты людям. Но там просто на человеческих отношениях правоохранителей удается отработать. А так все же там юридически грамотно они заполняют, и не докопаться потом", - заключил Гетта.Кроме того, особо опасно, по его словам, мошенничество с использованием новых технологий, которые на сегодняшний день "процветают", и можно вообще оказаться "счастливым обладателем кредитного договора, никогда не беря деньги", потому зачастую это происходит без человека."Ну а в случае такого запрета банк, выдавший кредит уже будет сам свои финансовые ресурсы восполнять. Человек ничего должен не будет", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20210504/kredit-1731045315.html
https://ria.ru/20210316/kredit-1601409054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149551/24/1495512416_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_5bd2229c8298af88cb27b544ab5e0691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, кредит, общество, экономика

Поправки о "добровольном запрете" на кредиты могут внести до конца недели

11:38 11.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Законопроект о "добровольном запрете" на кредиты для российских граждан могут внести до конца недели, процедура будет организована просто - через Госуслуги или МФЦ, и в случае мошенничества банк будет сам восполнять свои финансовые потери, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Гетта.
"Это действительно так. Законопроект разработан, и вносить мы его будем, я думаю, на этой неделе. Сейчас мы с правительством еще проговорим там кое-какие детали. Пока не знаю (о дополнительных изменениях в проекте - ред.), но главная инициатива - это как раз возможность, которая появится у людей, такой запрет наложить, и должно это быть легко и доступно, просто услугой на сайте Госуслуг, в МФЦ, чтобы это было можно сделать", - сказал Гетта, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждается данный законопроект.
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 02:17
Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
Так, по словам депутата, главная задача законопроекта - это противодействие мошенническим действиям, которые "навязывают" кредиты на граждан либо обманом, либо вовсе без их ведома. Причем с юридической точки зрения все может быть сделано грамотно, поэтому оказать помощь россиянам не всегда хватает полномочий, подчеркнул Гетта.
"К депутатам обращаются люди, ко мне обращались люди, когда навязывают кредиты, допустим на какие-нибудь чудодейственные лекарства. Человек приходит домой, и понимает, что он в кабалу попал. Там люди очень серьезные работают, и даже с депутатскими полномочиями помочь иной раз очень сложно. Мы вернули ранее уплаченные проценты людям. Но там просто на человеческих отношениях правоохранителей удается отработать. А так все же там юридически грамотно они заполняют, и не докопаться потом", - заключил Гетта.
Внесение наличных денег в банкомат - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 06:39
Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту
Кроме того, особо опасно, по его словам, мошенничество с использованием новых технологий, которые на сегодняшний день "процветают", и можно вообще оказаться "счастливым обладателем кредитного договора, никогда не беря деньги", потому зачастую это происходит без человека.
"Ну а в случае такого запрета банк, выдавший кредит уже будет сам свои финансовые ресурсы восполнять. Человек ничего должен не будет", - подчеркнул депутат.
 
РоссияГосдума РФКредитОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
00:32Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
00:27В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:24Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
Лента новостейМолния