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Лидер "Альтернативы для Германии" надеется на активный диалог с Россией
Лидер "Альтернативы для Германии" надеется на активный диалог с Россией
Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла рассказал в интервью РИА Новости о перспективах развития отношений... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:26
2021-05-11T08:26
тино крупалла
армин лашет
россия
маркус зедер
хдс/хсс
северный поток — 2
альтернатива для германии (партия)
христианско-социальный союз
ангела меркель
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла рассказал в интервью РИА Новости о перспективах развития отношений Германии и России, о целях партии на выборах в бундестаг ФРГ, которые состоятся 26 сентября, и об итогах 16-летнего пребывания Ангелы Меркель в должности канцлера.Крупалла отметил, что в "Альтернативе для Германии" продолжают выступать за разрядку в отношениях с Россией, которая стала бы предпосылкой для прочного мира в Европе. В интересах Германии - положить конец политике санкций ЕС, заявил политик, признав, что ущерб от такой политики продолжают сегодня нести немецкие и прежде всего восточнонемецкие предприниматели."Мы надеемся, что диалог между президентом России и новым главой германского государства не только активизируется после выборов в бундестаг ФРГ, но, прежде всего, даст позитивные импульсы для германо-российских отношений. Но, конечно, это зависит от результатов федеральных выборов и нового федерального канцлера", - считает политик.Отвечая на вопрос о политических амбициях "Альтернативы для Германии" на сентябрьских выборах в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, Крупалла сказал, что видит основной задачей для партии "улучшить своим результаты на последних выборах в бундестаг ФРГ". На выборах в 2017 году "Альтернатива" набрала 12,6 процента голосов и впервые вошла в бундестаг ФРГ, став сразу же крупнейшей оппозиционной фракцией в немецком парламенте. Крупалла не скрыл, что он и его соратники, "конечно, хотели бы взять на себя ответственность в составе (будущего – ред.) правительства или остаться самой сильной оппозиционной партией".Касаясь вопроса о ситуации в консервативном политическом лагере, в частности, в альянсе ХДС/ХСС, к которому принадлежит и покидающая политику в сентябре канцлер Ангела Меркель, Крупалла заметил, что "борьба за власть внутри партий ХДС и ХСС", которая выразилась в том числе в продолжавшемся в течение нескольких недель прямом противостоянии официальных лидеров обеих партий Армина Лашета и Маркуса Зедера в борьбе за пост кандидата в канцлеры от альянса, "приведет к дальнейшей потере голосов" на выборах. "Действующий канцлер своей политикой нанесла ущерб не только Германии, но и своей партии", - резюмировал политик.Крупалла подтвердил, что "Альтернатива для Германии" сохраняет политический курс, направленный на поддержку "Северного потока 2", "по причинам национальной энергетической безопасности" Германии. Он призвал приложить все усилия для сохранения перемирия в Донбассе, подчеркнув, что "самое главное - найти мирное решение". У Европы, по словам Крупаллы, "уже слишком много опыта военных действий", мир для Донбасса - это "общее благо".Лидер "Альтернативы для Германии" также приветствовал переговоры, которые ведутся с российской стороной в Германии о резервировании и производстве вакцины "Спутник V" от коронавируса."Я не знаю, почему отдельные федеральные земли, а не само федеральное правительство ведут переговоры с российской стороной о покупке российской вакцины... Но, конечно, приветствую, что граждане, желающие пройти вакцинацию, могут выбирать между разными вакцинами", - сказал политик."Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) – партия евроскептиков правого толка в ФРГ, основана в 2013 году в Берлине представителями академических кругов в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики. Последовательно выступает против помощи, оказываемой Германией бедным странам Южной Европы, за ужесточение миграционной политики, ограничение влияния банков, сохранение немецкой культуры, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговой системы. В сентябре 2013 года на выборах в бундестаг ФРГ партия получила 4,7% голосов из 5% необходимых для прохождения в парламент. В сентябре 2017 года на выборах в бундестаг ФРГ партия получила 12,6 процента голосов. Политические оппоненты утверждают, что в "Альтернативу для Германии" входят как умеренные политики-консерваторы с либеральными экономическими взглядами, так и правонационалистические деятели. Несколько одиозных политиков покинули партию с 2013 года.
https://ria.ru/20210406/germaniya-1604346055.html
https://ria.ru/20210428/otnosheniya-1730363525.html
https://ria.ru/20210506/torgpredstvo-1731297672.html
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тино крупалла, армин лашет, россия, маркус зедер, хдс/хсс, северный поток — 2, альтернатива для германии (партия), христианско-социальный союз, ангела меркель, европа, берлин (город), в мире

Лидер "Альтернативы для Германии" надеется на активный диалог с Россией

08:26 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла рассказал в интервью РИА Новости о перспективах развития отношений Германии и России, о целях партии на выборах в бундестаг ФРГ, которые состоятся 26 сентября, и об итогах 16-летнего пребывания Ангелы Меркель в должности канцлера.
Крупалла отметил, что в "Альтернативе для Германии" продолжают выступать за разрядку в отношениях с Россией, которая стала бы предпосылкой для прочного мира в Европе. В интересах Германии - положить конец политике санкций ЕС, заявил политик, признав, что ущерб от такой политики продолжают сегодня нести немецкие и прежде всего восточнонемецкие предприниматели.
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"Мы надеемся, что диалог между президентом России и новым главой германского государства не только активизируется после выборов в бундестаг ФРГ, но, прежде всего, даст позитивные импульсы для германо-российских отношений. Но, конечно, это зависит от результатов федеральных выборов и нового федерального канцлера", - считает политик.
Отвечая на вопрос о политических амбициях "Альтернативы для Германии" на сентябрьских выборах в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, Крупалла сказал, что видит основной задачей для партии "улучшить своим результаты на последних выборах в бундестаг ФРГ". На выборах в 2017 году "Альтернатива" набрала 12,6 процента голосов и впервые вошла в бундестаг ФРГ, став сразу же крупнейшей оппозиционной фракцией в немецком парламенте. Крупалла не скрыл, что он и его соратники, "конечно, хотели бы взять на себя ответственность в составе (будущего – ред.) правительства или остаться самой сильной оппозиционной партией".
Касаясь вопроса о ситуации в консервативном политическом лагере, в частности, в альянсе ХДС/ХСС, к которому принадлежит и покидающая политику в сентябре канцлер Ангела Меркель, Крупалла заметил, что "борьба за власть внутри партий ХДС и ХСС", которая выразилась в том числе в продолжавшемся в течение нескольких недель прямом противостоянии официальных лидеров обеих партий Армина Лашета и Маркуса Зедера в борьбе за пост кандидата в канцлеры от альянса, "приведет к дальнейшей потере голосов" на выборах. "Действующий канцлер своей политикой нанесла ущерб не только Германии, но и своей партии", - резюмировал политик.
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Крупалла подтвердил, что "Альтернатива для Германии" сохраняет политический курс, направленный на поддержку "Северного потока 2", "по причинам национальной энергетической безопасности" Германии. Он призвал приложить все усилия для сохранения перемирия в Донбассе, подчеркнув, что "самое главное - найти мирное решение". У Европы, по словам Крупаллы, "уже слишком много опыта военных действий", мир для Донбасса - это "общее благо".
Лидер "Альтернативы для Германии" также приветствовал переговоры, которые ведутся с российской стороной в Германии о резервировании и производстве вакцины "Спутник V" от коронавируса.
"Я не знаю, почему отдельные федеральные земли, а не само федеральное правительство ведут переговоры с российской стороной о покупке российской вакцины... Но, конечно, приветствую, что граждане, желающие пройти вакцинацию, могут выбирать между разными вакцинами", - сказал политик.
"Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) – партия евроскептиков правого толка в ФРГ, основана в 2013 году в Берлине представителями академических кругов в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики. Последовательно выступает против помощи, оказываемой Германией бедным странам Южной Европы, за ужесточение миграционной политики, ограничение влияния банков, сохранение немецкой культуры, снижение уровня преступности, защиту семьи как основной ячейки общества и реформирование налоговой системы. В сентябре 2013 года на выборах в бундестаг ФРГ партия получила 4,7% голосов из 5% необходимых для прохождения в парламент. В сентябре 2017 года на выборах в бундестаг ФРГ партия получила 12,6 процента голосов. Политические оппоненты утверждают, что в "Альтернативу для Германии" входят как умеренные политики-консерваторы с либеральными экономическими взглядами, так и правонационалистические деятели. Несколько одиозных политиков покинули партию с 2013 года.
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