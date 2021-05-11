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"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил лидер АдГ
"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил лидер АдГ
Строительство трубопровода "Северный поток — 2" должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, выгодны и немецкой, и... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:07
2021-05-11T08:26
тино крупалла
россия
allseas
северный поток — 2
сша
в мире
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Строительство трубопровода "Северный поток — 2" должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, выгодны и немецкой, и российской сторонам, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла (Tino Chrupalla)."Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока — 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон", - заявил лидер партии.Крупалла добавил, что "как суверенное государство Германия &lt;...&gt; должна поддерживать деловые отношения со многими странами"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
https://ria.ru/20210506/truboprovod-1731344126.html
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тино крупалла, россия, allseas, северный поток — 2, сша, в мире

"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил лидер АдГ

08:07 11.05.2021 (обновлено: 08:26 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Строительство трубопровода "Северный поток — 2" должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, выгодны и немецкой, и российской сторонам, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла (Tino Chrupalla).
"Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока — 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон", - заявил лидер партии.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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"Зеленые" в Германии вновь высказались против "Северного потока — 2"
Крупалла добавил, что "как суверенное государство Германия <...> должна поддерживать деловые отношения со многими странами".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
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Тино КрупаллаРоссияAllseasСеверный поток — 2СШАВ мире
 
 
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