https://ria.ru/20210511/germaniya-1731711999.html

"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил лидер АдГ

"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил лидер АдГ

Строительство трубопровода "Северный поток — 2" должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, выгодны и немецкой, и... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:07

2021-05-11T08:07

2021-05-11T08:26

тино крупалла

россия

allseas

северный поток — 2

сша

в мире

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Строительство трубопровода "Северный поток — 2" должно быть завершено, поставки российского природного газа очень важны для Германии, выгодны и немецкой, и российской сторонам, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла (Tino Chrupalla)."Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока — 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон", - заявил лидер партии.Крупалла добавил, что "как суверенное государство Германия <...> должна поддерживать деловые отношения со многими странами"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

https://ria.ru/20210506/truboprovod-1731344126.html

https://ria.ru/20210406/germaniya-1604346055.html

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тино крупалла, россия, allseas, северный поток — 2, сша, в мире