https://ria.ru/20210511/gang-1731817999.html

В индийском штате Бихар из Ганга выловили более 70 тел

В индийском штате Бихар из Ганга выловили более 70 тел

Власти индийского штата Бихар выловили во вторник более 70 тел из Ганга, предполагается, что тела были сброшены в реку в находящемся выше по течению штате... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:26

2021-05-11T17:26

2021-05-11T17:26

уттар-прадеш

бихар

индия

варанаси

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Власти индийского штата Бихар выловили во вторник более 70 тел из Ганга, предполагается, что тела были сброшены в реку в находящемся выше по течению штате Уттар-Прадеш, где, в частности, расположен наиболее почитаемый в индуизме город Варанаси."Правительство Бихара занимается делом о печальном случае с плавающими останками в реке Ганг... Тела приплыли в Бихар сверху. После вскрытия наши врачи подтвердили, что это тела 4-5-дневной давности", - сообщил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар, отметив, что всего власти достали из Ганга 71 тело.Кумар отметил, что главный министр штата Нитиш Кумар огорчен как трагедией, так и "ущербом" для Ганга."Он всегда уделял особое внимание чистоте и бесперебойному течению реки и попросил администрацию усилить патрулирование, чтобы это не повторилось", - сообщил министр.Ранее сообщалось, что жители Бихара обнаружили в реке останки от 100 до более 150 тел людей, предположительно это могут быть останки погибших от коронавируса. Полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельной организации погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 22,6 миллиона. Выздоровели более 18,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 246 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

https://ria.ru/20210510/covid-1731699110.html

уттар-прадеш

бихар

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варанаси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уттар-прадеш, бихар, индия, варанаси, в мире