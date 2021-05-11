https://ria.ru/20210511/evroparlament-1731832185.html

Глава Европарламента выразил соболезнования семьям погибших в Казани

Глава Европарламента выразил соболезнования семьям погибших в Казани

Глава Европейского парламента Давид Сассоли выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:22

2021-05-11T18:22

2021-05-11T18:24

в мире

стрельба в школе в казани

россия

давид сассоли

европарламент

казань

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при стрельбе в школе в Казани.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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