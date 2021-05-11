В ЕК призвали перезапустить процесс палестино-израильских переговоров
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Последнее обострение ситуации в Восточном Иерусалиме вызывает серьезную озабоченность в ЕС и демонстрирует острую необходимость перезапуска палестино-израильского мирного процесса, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Последние события демонстрируют необходимость перезапуска мирного процесса переговоров для достижения мирного решения и стабильности. Необходимо поддерживать урегулирование на основе мирного сосуществования двух государств. Мы призываем стороны конфликта как можно скорее прекратить насилие и добиваться прогресса в достижении мирного урегулирования. Это возможно только на прямых переговорах", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней на фоне разгонов военными палестинцев, которые собираются на молитвы перед окончанием месяца мусульманского поста Рамадана в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Протесты также были спровоцированы попытками выселения палестинских семей из районов в Восточном Иерусалиме.
Как сообщил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, свыше 1100 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в период с 7 по 10 мая. Кроме того, в столкновениях пострадали как минимум 20 израильтян, большинство из которых военные. В понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 22 человека, в том числе девять детей.