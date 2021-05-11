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В ЕК призвали перезапустить процесс палестино-израильских переговоров
В ЕК призвали перезапустить процесс палестино-израильских переговоров
Последнее обострение ситуации в Восточном Иерусалиме вызывает серьезную озабоченность в ЕС и демонстрирует острую необходимость перезапуска... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:38
2021-05-11T15:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
руперт колвилл
брюссель
оон
восточный иерусалим
израиль
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Последнее обострение ситуации в Восточном Иерусалиме вызывает серьезную озабоченность в ЕС и демонстрирует острую необходимость перезапуска палестино-израильского мирного процесса, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."Последние события демонстрируют необходимость перезапуска мирного процесса переговоров для достижения мирного решения и стабильности. Необходимо поддерживать урегулирование на основе мирного сосуществования двух государств. Мы призываем стороны конфликта как можно скорее прекратить насилие и добиваться прогресса в достижении мирного урегулирования. Это возможно только на прямых переговорах", - сказал он на брифинге в Брюсселе.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней на фоне разгонов военными палестинцев, которые собираются на молитвы перед окончанием месяца мусульманского поста Рамадана в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Протесты также были спровоцированы попытками выселения палестинских семей из районов в Восточном Иерусалиме.Как сообщил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, свыше 1100 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в период с 7 по 10 мая. Кроме того, в столкновениях пострадали как минимум 20 израильтян, большинство из которых военные. В понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 22 человека, в том числе девять детей.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, руперт колвилл, брюссель, оон, восточный иерусалим, израиль, в мире

В ЕК призвали перезапустить процесс палестино-израильских переговоров

15:38 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Последнее обострение ситуации в Восточном Иерусалиме вызывает серьезную озабоченность в ЕС и демонстрирует острую необходимость перезапуска палестино-израильского мирного процесса, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Последние события демонстрируют необходимость перезапуска мирного процесса переговоров для достижения мирного решения и стабильности. Необходимо поддерживать урегулирование на основе мирного сосуществования двух государств. Мы призываем стороны конфликта как можно скорее прекратить насилие и добиваться прогресса в достижении мирного урегулирования. Это возможно только на прямых переговорах", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней на фоне разгонов военными палестинцев, которые собираются на молитвы перед окончанием месяца мусульманского поста Рамадана в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Протесты также были спровоцированы попытками выселения палестинских семей из районов в Восточном Иерусалиме.
Как сообщил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, свыше 1100 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в период с 7 по 10 мая. Кроме того, в столкновениях пострадали как минимум 20 израильтян, большинство из которых военные. В понедельник израильская армия заявила, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, погибли 22 человека, в том числе девять детей.
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуРуперт КолвиллБрюссельООНВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
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