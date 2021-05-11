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В "Единой России" поддержали денонсацию Договора по открытому небу
В "Единой России" поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что фракция поддержит денонсацию Договора по открытому небу. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:13
2021-05-11T15:19
россия
госдума рф
сергей неверов
сша
политика
единая россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что фракция поддержит денонсацию Договора по открытому небу."...Денонсация ДОН, законопроект о которой президент России внес в Государственную Думу, является вынужденной ответной мерой, так как без США наше участие в договоре создает угрозу национальной безопасности России. Мы это решение, безусловно, поддержим", - сказал Неверов журналистам во вторник.
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россия, госдума рф, сергей неверов, сша, политика, единая россия

В "Единой России" поддержали денонсацию Договора по открытому небу

15:13 11.05.2021 (обновлено: 15:19 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что фракция поддержит денонсацию Договора по открытому небу.
"...Денонсация ДОН, законопроект о которой президент России внес в Государственную Думу, является вынужденной ответной мерой, так как без США наше участие в договоре создает угрозу национальной безопасности России. Мы это решение, безусловно, поддержим", - сказал Неверов журналистам во вторник.
Самолёт наблюдения РФ Ту-214 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 10:33
Договор по открытому небу
 
РоссияГосдума РФСергей НеверовСШАПолитикаЕдиная Россия
 
 
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