https://ria.ru/20210511/er-1731790310.html

В "Единой России" поддержали денонсацию Договора по открытому небу

В "Единой России" поддержали денонсацию Договора по открытому небу

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что фракция поддержит денонсацию Договора по открытому небу. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:13

2021-05-11T15:13

2021-05-11T15:19

россия

госдума рф

сергей неверов

сша

политика

единая россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что фракция поддержит денонсацию Договора по открытому небу."...Денонсация ДОН, законопроект о которой президент России внес в Государственную Думу, является вынужденной ответной мерой, так как без США наше участие в договоре создает угрозу национальной безопасности России. Мы это решение, безусловно, поддержим", - сказал Неверов журналистам во вторник.

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731726191.html

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2021

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россия, госдума рф, сергей неверов, сша, политика, единая россия