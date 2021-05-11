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В "Единой России" поддержали денонсацию Договора по открытому небу
В "Единой России" поддержали денонсацию Договора по открытому небу
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что фракция поддержит денонсацию Договора по открытому небу. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:13
2021-05-11T15:13
2021-05-11T15:19
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сергей неверов
сша
политика
единая россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что фракция поддержит денонсацию Договора по открытому небу."...Денонсация ДОН, законопроект о которой президент России внес в Государственную Думу, является вынужденной ответной мерой, так как без США наше участие в договоре создает угрозу национальной безопасности России. Мы это решение, безусловно, поддержим", - сказал Неверов журналистам во вторник.
https://ria.ru/20210511/dogovor-1731726191.html
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