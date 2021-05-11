https://ria.ru/20210511/dvizhenie-1731732645.html

В Ленобласти создали общественное движение "Команда47"

В Ленобласти создали общественное движение "Команда47"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о создании в регионе нового общественного движения "Команда47", которое объединит все общественные... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:52

2021-05-11T10:52

2021-05-11T10:52

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_85b37a384bf207dd4915efc812b0ff80.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о создании в регионе нового общественного движения "Команда47", которое объединит все общественные инициативы: от субботников на воинских мемориалах до поддержки ветеранов.Как сообщил глава региона на встрече с ветеранами и молодежью, "Команда 47" займётся всеми добрыми делами: от субботников до поддержки ветеранов. "Это моя мечта последних нескольких лет. Я рад, что меня поддержали и молодёжь, и старшее поколение", — сказал Дрозденко. Глава региона сообщил также о предстоящей закладке в Гатчинском районе камня на месте, где будет установлен мемориал жертвам фашизма. Новый мемориал будет включён во все туристические маршруты Ленинградской области. Говоря о развитии патриотической работы в Ленинградской области, Дрозденко отметил важность увековечивания памяти героев. Во многом этому способствует появление новых бюстов, переименование улиц и скверов, проведение военно-патриотических акций, исторических реконструкций. В августе 1941 года на подступах к Гатчине командир роты тяжелых танков Колобанов получил приказ заблокировать узел дорог у совхоза Войсковицы, по которому немцы могли прорваться к городу. Умело выбрав огневую позицию, за несколько часов боя пять танков роты Колобанова разгромили целую танковую колонну гитлеровцев. Сам Колобанов из засады уничтожил 22 немецких танка. При этом на его КВ после боя насчитали более ста отметин от вражеских снарядов, но броня советского тяжелого танка оказалась "не по зубам" немецким орудиям.Общаясь с ветеранами, глава региона отметил, что на сегодняшний день в Ленинградской области осталось 626 живых свидетеля — участника Великой Отечественной войны. "Оказывая помощь старшему поколению, мы должны дойти до каждого ветерана, помочь им с решением бытовых вопросов. И в этом незаменимы волонтеры: все должно идти от души", — подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20210427/kvartal-1730146968.html

https://ria.ru/20210430/lenoblast-1730735900.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко