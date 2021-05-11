https://ria.ru/20210511/dtp-1731846024.html

В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП

В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП

Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в отделении... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:03

2021-05-11T20:03

2021-05-11T21:38

гибдд мвд рф

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД."На Ленина, 48, столкновение двух транспортных средств. Предварительно, одна машина двигалась на запрещающий сигнал светофора. Отбросило одну машину от удара на тротуар, на пешеходов", — сказала собеседница агентства.По данным экстренных служб, травмы получили шесть человек. Среди пострадавших двое детей.Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20210511/naezd-1731787795.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, екатеринбург, происшествия