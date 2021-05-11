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В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП
В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП
Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в отделении... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:03
2021-05-11T20:03
2021-05-11T21:38
гибдд мвд рф
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД."На Ленина, 48, столкновение двух транспортных средств. Предварительно, одна машина двигалась на запрещающий сигнал светофора. Отбросило одну машину от удара на тротуар, на пешеходов", — сказала собеседница агентства.По данным экстренных служб, травмы получили шесть человек. Среди пострадавших двое детей.Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.
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гибдд мвд рф, екатеринбург, происшествия