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В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП
В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП
Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в отделении... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:03
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гибдд мвд рф
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД."На Ленина, 48, столкновение двух транспортных средств. Предварительно, одна машина двигалась на запрещающий сигнал светофора. Отбросило одну машину от удара на тротуар, на пешеходов", — сказала собеседница агентства.По данным экстренных служб, травмы получили шесть человек. Среди пострадавших двое детей.Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.
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гибдд мвд рф, екатеринбург, происшествия

В центре Екатеринбурга машина въехала в толпу после ДТП

20:03 11.05.2021 (обновлено: 21:38 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, после чего один из них въехал в толпу людей, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
"На Ленина, 48, столкновение двух транспортных средств. Предварительно, одна машина двигалась на запрещающий сигнал светофора. Отбросило одну машину от удара на тротуар, на пешеходов", — сказала собеседница агентства.
По данным экстренных служб, травмы получили шесть человек. Среди пострадавших двое детей.
Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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