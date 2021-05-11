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После ДТП с пятью погибшими в Курганской области возбудили уголовное дело
После ДТП с пятью погибшими в Курганской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили в Курганской области по факту ДТП с микроавтобусом, жертвами которого стали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:42
2021-05-11T18:42
россия
курганская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Курганской области по факту ДТП с микроавтобусом, жертвами которого стали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.ДТП произошло во вторник, по предварительным данным, водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. Погибли пять человек, еще пять получили травмы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, четверых - средней тяжести.По данным правительства региона, в микроавтобусе было восемь человек, четверо из них погибли, в том числе ребенок. Также погиб водитель внедорожника. В регионе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Родственникам погибших и пострадавших при необходимости будет оказана психологическая помощь.
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россия, курганская область, происшествия

После ДТП с пятью погибшими в Курганской области возбудили уголовное дело

18:42 11.05.2021
 
© Фото : ГУМЧС России по Курганской областиДТП в Шадринском районе Курганской области
ДТП в Шадринском районе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : ГУМЧС России по Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Курганской области по факту ДТП с микроавтобусом, жертвами которого стали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
ДТП произошло во вторник, по предварительным данным, водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. Погибли пять человек, еще пять получили травмы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, четверых - средней тяжести.
Сотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
16:59
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2021 году
"По факту ДТП... возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказала собеседница агентства.
По данным правительства региона, в микроавтобусе было восемь человек, четверо из них погибли, в том числе ребенок. Также погиб водитель внедорожника. В регионе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Родственникам погибших и пострадавших при необходимости будет оказана психологическая помощь.
 
РоссияКурганская областьПроисшествия
 
 
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