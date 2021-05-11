https://ria.ru/20210511/dtp-1731834411.html

После ДТП с пятью погибшими в Курганской области возбудили уголовное дело

После ДТП с пятью погибшими в Курганской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Курганской области по факту ДТП с микроавтобусом, жертвами которого стали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:42

2021-05-11T18:42

2021-05-11T18:42

россия

курганская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Курганской области по факту ДТП с микроавтобусом, жертвами которого стали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.ДТП произошло во вторник, по предварительным данным, водитель внедорожника Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. Погибли пять человек, еще пять получили травмы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, четверых - средней тяжести.По данным правительства региона, в микроавтобусе было восемь человек, четверо из них погибли, в том числе ребенок. Также погиб водитель внедорожника. В регионе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Родственникам погибших и пострадавших при необходимости будет оказана психологическая помощь.

https://ria.ru/20210511/dtp-1731809110.html

россия

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курганская область, происшествия