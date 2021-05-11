https://ria.ru/20210511/dtp-1731708707.html

На МКАД рядом с деревней Марфино произошло ДТП с тремя погибшими

На МКАД рядом с деревней Марфино произошло ДТП с тремя погибшими

Авария произошла на 53-м километре МКАД, недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья, погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T05:47

2021-05-11T05:47

2021-05-11T07:29

россия

дтп на мкад

московская область (подмосковье)

одинцовский район

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Авария произошла на 53-м километре МКАД, недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья, погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.По данным ведомства, около 04.15 там столкнулись два автомобиля.Добавляется, что на месте работают сотрудники ГИБДД."В ДТП попали микроавтобус Honda и поливомоечная машина ГБУ "Автомобильные дороги". Пострадали четыре человека, все из микроавтобуса", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

https://ria.ru/20210510/gospitalizatsiya-1731702110.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дтп на мкад, московская область (подмосковье), одинцовский район, происшествия