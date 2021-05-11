https://ria.ru/20210511/dtp-1731708707.html
На МКАД рядом с деревней Марфино произошло ДТП с тремя погибшими
На МКАД рядом с деревней Марфино произошло ДТП с тремя погибшими
Авария произошла на 53-м километре МКАД, недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья, погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T05:47
2021-05-11T05:47
2021-05-11T07:29
россия
дтп на мкад
московская область (подмосковье)
одинцовский район
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Авария произошла на 53-м километре МКАД, недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья, погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.По данным ведомства, около 04.15 там столкнулись два автомобиля.Добавляется, что на месте работают сотрудники ГИБДД."В ДТП попали микроавтобус Honda и поливомоечная машина ГБУ "Автомобильные дороги". Пострадали четыре человека, все из микроавтобуса", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
https://ria.ru/20210510/gospitalizatsiya-1731702110.html
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россия, дтп на мкад, московская область (подмосковье), одинцовский район, происшествия