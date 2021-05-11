https://ria.ru/20210511/draka-1731836715.html
Соседи рассказали о драке казанского убийцы с отцом
Соседи рассказали о драке казанского убийцы с отцом
Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175, рассказали о нем. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:51
2021-05-11T18:51
2021-05-11T18:51
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Соседи Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175, рассказали о нем. По словам одной из местных жительниц, молодой человек казался ей интеллигентным и спокойным.По информации "МК", в последнее время парень стал грубым по отношению к соседям и вел себя агрессивно, хотя до этого всегда был вежливым. Он перестал здороваться и громко хлопал дверьми. Один из жильцов дома пожаловался на это отцу молодого человека, в результате чего между ними произошел конфликт. "В один из дней соседи услышали спор Ильназа с другим мужчиной — вероятнее всего, отцом — на татарском языке. Затем последовали звуки ударов, как будто бы произошла драка", — говорится в статье.Через некоторое время после этого случая шум из квартиры возобновился. Сосед Галявиева снизу поднялся к нему и сделал замечание, на что получил грубый ответ. Накануне стрельбы в школе уже сам Галявиев спустился в квартиру этажом ниже и пожаловался на шум. При этом соседи утверждают, что вели себя тихо.До недавнего времени молодой человек жил вместе с родителями и старшим братом, но в этом году они съехали от него.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. Погибли девять человек, из них семь – дети. Также сообщалось о 21 пострадавшем. Напавшего задержали и возбудили уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
https://ria.ru/20210511/podrobnosti-1731791014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731828840.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Соседи Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175, рассказали о нем.
По словам одной из местных жительниц, молодой человек казался ей интеллигентным и спокойным.
"Не было такого, чтоб он где-то в компаниях сидел орал с подростками. Тихоней был", — отметила она в беседе с RT.
По информации "МК
", в последнее время парень стал грубым по отношению к соседям и вел себя агрессивно, хотя до этого всегда был вежливым. Он перестал здороваться и громко хлопал дверьми. Один из жильцов дома пожаловался на это отцу молодого человека, в результате чего между ними произошел конфликт.
"В один из дней соседи услышали спор Ильназа с другим мужчиной — вероятнее всего, отцом — на татарском языке. Затем последовали звуки ударов, как будто бы произошла драка", — говорится в статье.
Через некоторое время после этого случая шум из квартиры возобновился. Сосед Галявиева снизу поднялся к нему и сделал замечание, на что получил грубый ответ.
Накануне стрельбы в школе уже сам Галявиев спустился в квартиру этажом ниже и пожаловался на шум. При этом соседи утверждают, что вели себя тихо.
До недавнего времени молодой человек жил вместе с родителями и старшим братом, но в этом году они съехали от него.
"У нас сложилось впечатление, что он был неадекватен, и поэтому родные решили его отселить", — цитирует газета одного из жильцов.
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани
. Погибли девять человек, из них семь – дети. Также сообщалось о 21 пострадавшем. Напавшего задержали и возбудили уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.