https://ria.ru/20210511/dorogi-1731804891.html

Планируемые дороги и тротуары в МО появились на онлайн-карте

Планируемые дороги и тротуары в МО появились на онлайн-карте

Онлайн-карта дорог и тротуаров, которые планируют проложить в Московской области, появилась на портале "Добродел". Вице-губернатор региона Игорь Тресков заявил, РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:27

2021-05-11T16:27

2021-05-11T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Онлайн-карта дорог и тротуаров, которые планируют проложить в Московской области, появилась на портале "Добродел". Вице-губернатор региона Игорь Тресков заявил, что за год в регионе появятся 1,7 тысячи тротуаров. Также улучшится облик народных троп, сообщил телеканал "360".Отмечается, что народными тропами называют необустроенные дорожки, которые были протоптаны местными жителями. На интерактивной карте портала "Добродел" можно увидеть планы ремонта дорог. Жители смогут оставить здесь комментарии, предложения или возражения. 89%, или 1512 запланированных к ремонту объектов – это небольшие местные дороги. Проезжую часть приведут в порядок в Богородском, Коломне, Шаховской, Егорьевске, Подольске, Одинцове и других округах.В целом за год отремонтируют почти 1700 дорог общей протяженностью более 1,5 тысячи километров.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)