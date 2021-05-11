https://ria.ru/20210511/dorogi-1731804891.html
Планируемые дороги и тротуары в МО появились на онлайн-карте
Планируемые дороги и тротуары в МО появились на онлайн-карте
Онлайн-карта дорог и тротуаров, которые планируют проложить в Московской области, появилась на портале "Добродел". Вице-губернатор региона Игорь Тресков заявил, РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:27
2021-05-11T16:27
2021-05-11T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731804568_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b55665c1113b9d095eb39356b5e93a28.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Онлайн-карта дорог и тротуаров, которые планируют проложить в Московской области, появилась на портале "Добродел". Вице-губернатор региона Игорь Тресков заявил, что за год в регионе появятся 1,7 тысячи тротуаров. Также улучшится облик народных троп, сообщил телеканал "360".Отмечается, что народными тропами называют необустроенные дорожки, которые были протоптаны местными жителями. На интерактивной карте портала "Добродел" можно увидеть планы ремонта дорог. Жители смогут оставить здесь комментарии, предложения или возражения. 89%, или 1512 запланированных к ремонту объектов – это небольшие местные дороги. Проезжую часть приведут в порядок в Богородском, Коломне, Шаховской, Егорьевске, Подольске, Одинцове и других округах.В целом за год отремонтируют почти 1700 дорог общей протяженностью более 1,5 тысячи километров.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731804568_0:0:1832:1373_1920x0_80_0_0_fa5c5c7ad8bbd30f7290193832dbd124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Онлайн-карта дорог и тротуаров, которые планируют проложить в Московской области, появилась на портале "Добродел". Вице-губернатор региона Игорь Тресков заявил, что за год в регионе появятся 1,7 тысячи тротуаров. Также улучшится облик народных троп, сообщил телеканал "360"
.
Отмечается, что народными тропами называют необустроенные дорожки, которые были протоптаны местными жителями.
"Самое большое количество тротуаров сделаем в Балашихе, Орехово-Зуеве, Серпухове, Истре, Коломне", – уточнил Тресков.
На интерактивной карте портала "Добродел" можно увидеть планы ремонта дорог. Жители смогут оставить здесь комментарии, предложения или возражения.
"Также мы учитываем мнения жителей о том, что необходимо сделать упор на маленьких местных дорогах", — добавил Тресков.
89%, или 1512 запланированных к ремонту объектов – это небольшие местные дороги. Проезжую часть приведут в порядок в Богородском, Коломне, Шаховской, Егорьевске, Подольске, Одинцове и других округах.
В целом за год отремонтируют почти 1700 дорог общей протяженностью более 1,5 тысячи километров.