Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/don-1731718449.html
В Совфеде спрогнозировали скорейшее принятие закона о выходе из ДОН
В Совфеде спрогнозировали скорейшее принятие закона о выходе из ДОН
Закон о денонсации Договора по открытому небу будет принят парламентом, скорее всего, в ближайшее время, задержек не будет, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T09:22
2021-05-11T09:22
россия
договор по открытому небу
владимир путин
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Закон о денонсации Договора по открытому небу будет принят парламентом, скорее всего, в ближайшее время, задержек не будет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента.Ближайшее заседание Совфеда состоится 19 мая.Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор по открытому небу, владимир путин, сша, безопасность

В Совфеде спрогнозировали скорейшее принятие закона о выходе из ДОН

09:22 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Закон о денонсации Договора по открытому небу будет принят парламентом, скорее всего, в ближайшее время, задержек не будет, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Думаю, Дума сразу его примет, раз он внесён. Совет Федерации тоже медлить не будет, все может быть в ближайшее время", - заявил Джабаров.
Ближайшее заседание Совфеда состоится 19 мая.
Договор по открытому небу (ДОН) - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Инфографика
Посмотреть
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.
МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".
 
РоссияДоговор по открытому небуВладимир ПутинСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
11:20Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
11:19Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов 0:14
11:17Семьям погибших и пострадавших при ЧП в казанской школе окажут помощь
11:16Совфед обсудит ЧП в казанской школе
11:16Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани
11:15Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
11:14В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
11:12Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
11:12Глава Татарстана рассказал о мужчине, открывшем стрельбу в школе в Казани
11:10Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:07Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
11:04В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:04В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
11:03После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
11:03В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
11:02Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
11:02В Москве выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
11:00Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
Лента новостейМолния