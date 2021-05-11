https://ria.ru/20210511/dokhod-1731708235.html

Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян

Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T05:03

2021-05-11T05:03

2021-05-11T11:06

андрей колганов

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием.По его словам, вложения в ценные бумаги принесут им не очень много.Экономист считает, что инвестирование подходит людям с доходами выше среднего.Колганов добавил, что надежный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов (организаций, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. — Прим. ред.).

https://ria.ru/20210426/dokhod-1729907235.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей колганов, россия, общество, экономика