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Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян
Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян
Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T05:03
2021-05-11T11:06
андрей колганов
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием.По его словам, вложения в ценные бумаги принесут им не очень много.Экономист считает, что инвестирование подходит людям с доходами выше среднего.Колганов добавил, что надежный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов (организаций, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. — Прим. ред.).
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андрей колганов, россия, общество, экономика

Экономист определил худший вид заработка для малоимущих россиян

05:03 11.05.2021 (обновлено: 11:06 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием.
По его словам, вложения в ценные бумаги принесут им не очень много.

"Пассивный доход не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения", — утверждает Колганов.

Экономист считает, что инвестирование подходит людям с доходами выше среднего.
"Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить", — пояснил он.
Колганов добавил, что надежный доход могут обеспечить вложения в недвижимость, облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов (организаций, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности. — Прим. ред.).
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 06:24
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
 
Андрей КолгановРоссияОбществоЭкономика
 
 
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