https://ria.ru/20210511/dogovor-1731809264.html

Володин объяснил выход России из Договора по открытому небу

Володин объяснил выход России из Договора по открытому небу

Выход России из Договора по открытому небу обусловлен вопросами национальной безопасности, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:46

2021-05-11T16:46

2021-05-11T16:46

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор по открытому небу

госдума рф

константин косачев

вячеслав володин

владимир путин

европа

сша

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выход России из Договора по открытому небу обусловлен вопросами национальной безопасности, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731793885.html

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европа

сша

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