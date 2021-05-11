Володин объяснил выход России из Договора по открытому небу
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выход России из Договора по открытому небу обусловлен вопросами национальной безопасности, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам выходить в любом случае необходимо, все иное наносит ущерб нашей безопасности. Если самолеты стран-сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь", - сказал он, добавив, что "Прибалтика и некоторые европейские страны будут докладывать своему хозяину за океаном".
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".