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https://ria.ru/20210511/dogovor-1731809264.html
Володин объяснил выход России из Договора по открытому небу
Володин объяснил выход России из Договора по открытому небу
Выход России из Договора по открытому небу обусловлен вопросами национальной безопасности, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:46
2021-05-11T16:46
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор по открытому небу
госдума рф
константин косачев
вячеслав володин
владимир путин
европа
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выход России из Договора по открытому небу обусловлен вопросами национальной безопасности, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
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Володин объяснил выход России из Договора по открытому небу

16:46 11.05.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выход России из Договора по открытому небу обусловлен вопросами национальной безопасности, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам выходить в любом случае необходимо, все иное наносит ущерб нашей безопасности. Если самолеты стран-сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь", - сказал он, добавив, что "Прибалтика и некоторые европейские страны будут докладывать своему хозяину за океаном".
Договор по открытому небу, предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что парламентарии могут рассмотреть документ до начала июня.
В МИД РФ отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран-участниц договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
15:27
В России оценили законопроект о денонсации Договора по открытому небу
 
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