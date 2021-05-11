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Госдума ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Госдума ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Казахстаном
Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:24
2021-05-11T13:24
россия
нур-султан
госдума рф
казахстан
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.Уточняется, что договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации"."Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан", - уточняется в пояснительной записке к документу.
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россия, нур-султан, госдума рф, казахстан, в мире

Госдума ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

13:24 11.05.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.
Уточняется, что договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.
В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации".
"Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан", - уточняется в пояснительной записке к документу.
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