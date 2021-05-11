https://ria.ru/20210511/dogovor-1731767474.html

Госдума ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Госдума ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Казахстаном

Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:24

2021-05-11T13:24

2021-05-11T13:24

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нур-султан

госдума рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.Уточняется, что договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации"."Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан", - уточняется в пояснительной записке к документу.

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576314897.html

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россия, нур-султан, госдума рф, казахстан, в мире