https://ria.ru/20210511/dogovor-1731758730.html

Песков объяснил внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу

Песков объяснил внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу

Соединенные Штаты де-факто продолжают получать информацию, которой обмениваются страны в рамках Договора по открытому небу, а Россия нет, рассказал... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:40

2021-05-11T12:40

2021-05-11T12:40

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты де-факто продолжают получать информацию, которой обмениваются страны в рамках Договора по открытому небу, а Россия нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя внесение главой государства законопроекта о денонсации договора, куда помимо США входят другие страны.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу."Основные положения российской аргументации неоднократно излагались самим президентом. Делом в том, что это вся система, которая зиждется на системе обмена, обмене этой информацией. И если США вышли из этого договора, то США тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках Североатлантического Альянса… То есть де-факто США продолжат получать эту же информацию, но в рамках этого альянса Россия не будет получать этой информации", - сказал Песков журналистам.Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба договора в нынешних условиях "повисла на волоске".

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/don-1731722419.html

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россия, сергей лавров, сергей рябков, дмитрий песков, москва, сша, политика