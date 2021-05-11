https://ria.ru/20210511/dogovor-1731720635.html

Слуцкий рассказал о сроках выхода из договора по открытому небу

Слуцкий рассказал о сроках выхода из договора по открытому небу

Все процедуры по выходу РФ из Договора по открытому небу должны быть завершены до конца мая, сообщил журналистам во вторник глава комитета по международным... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T09:39

2021-05-11T09:39

2021-05-11T09:46

россия

леонид слуцкий (политик)

политика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все процедуры по выходу РФ из Договора по открытому небу должны быть завершены до конца мая, сообщил журналистам во вторник глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией договора, следует из базы данных нижней палаты парламента."Все процедуры по выходу из Договора по открытому небу по срокам должны быть завершены до конца мая, затягивать здесь точно не будем", - сказал Слуцкий.Также он сообщил, что комитет Госдумы по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать Договор об открытом небе в самые кратчайшие сроки, возможно, уже на следующей неделе."Комитет ГД по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать Договор об открытом небе в самые кратчайшие сроки, возможно, уже на следующей неделе. Ситуация вокруг ДОН такова, что сомневаться не приходится в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации", - сообщил Слуцкий журналистам.Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Процедура выхода США из Договора по открытому небу, запущенная 22 мая 2020 года, завершилась 22 ноября.МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора. В ведомстве отметили, что после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из договора, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что судьба Договора в нынешних условиях "повисла на волоске".

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/don-1731719422.html

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россия, леонид слуцкий (политик), политика