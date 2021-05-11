https://ria.ru/20210511/deti-1731753872.html

Состояние шести детей, пострадавших при стрельбе в Казани, крайне тяжелое

Состояние шести детей, пострадавших при стрельбе в Казани, крайне тяжелое

Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии, идут операции, сообщила пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:21

2021-05-11T12:21

2021-05-11T12:21

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии, идут операции, сообщила пресс-служба главы Татарстана.По данным пресс-службы, в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, поступили 18 детей, пострадавших при стрельбе в школе."Обновленные данные из ДРКБ: всего поступило 18 детей, из них 6 крайне тяжелые - идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами", - говорится в сообщении.Утром во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что при стрельбе погибли семеро детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731753561.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия