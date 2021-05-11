Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/chekhiya-1730752756.html
Выдавить Москву отовсюду. Чешский демарш обошелся в миллиарды
Выдавить Москву отовсюду. Чешский демарш обошелся в миллиарды
Дипломатический скандал Праги с Москвой поставил под удар и экономические связи. Пострадало сотрудничество в атомной сфере — чешские власти не допустили... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:00
2021-05-11T07:56
россия
андрей баклицкий
areva
аэс "пакш"
милош земан
мгимо
польша
финляндия
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102161/41/1021614158_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_d1116038b867c406fc1a256941a8da5f.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дипломатический скандал Праги с Москвой поставил под удар и экономические связи. Пострадало сотрудничество в атомной сфере — чешские власти не допустили "Росатом" к тендеру на строительство реактора для АЭС "Дукованы" стоимостью шесть миллиардов евро. И это не первый такой случай. В ситуации разбиралось РИА Новости. Спецслужбы на страже АЭС"Решение Праги нерыночное и политически ангажированное. В первую очередь оно бьет по чешской экономике", — заявили в "Росатоме". Российские энергетики обратили внимание и на то, что полтора месяца назад от тендера на расширение АЭС "Дукованы" отстранили Пекин. Отказ объяснили рекомендациями западных спецслужб, опасающихся зависимости от китайских технологий. В Москве понимали: постараются оттеснить и "Росатом". Чешские власти намекали, что российской компании позволят участвовать только в субподрядах. По тем же мотивам: рекомендации спецслужб. Насколько сведуща западная разведка в вопросах мирного атома, в Праге не уточнили. Но прецеденты уже были. Так, в 2008-м "Росатом" взялся за строительство в Болгарии новой АЭС "Белене". Завезли оборудование, однако София неожиданно отказалась от проекта. Власти не скрывали, что свернули работу по рекомендации Вашингтона и Брюсселя. Пришлось выплачивать неустойку: 600 миллионов евро. Запад не помог — лишь выразил удовлетворение принятым решением. В 2009-м Литва со ссылкой на НАТО остановила Игналинскую АЭС, хотя станция могла работать до 2032-го. Сейчас Прибалтика — энергодефицитный регион. Пока действует Белорусская АЭС, построенная "Росатомом" на границе с Литвой. Ежедневно Вильнюс и Варшава обвиняют Минск в нарушении стандартов безопасности и взывают к МАГАТЭ. Но там повторяют: мирный атом в Белоруссии никому не угрожает.Место в тендере пусто не бываетКаждый раз, когда спецслужбы бьют тревогу по поводу российского атомного гиганта, на европейский рынок тут же приходят конкуренты — американская Westinghouse, французская Areva и EdF или южнокорейская KHNP. Так и на этот раз. После отстранения Москвы в тендере на АЭС "Дукованы" остались американцы, французы и южнокорейцы. Westinghouse готова предложить двухконтурный реактор AP1000. Такие энергоблоки действуют на АЭС в США и Китае, но в Европе относятся к ним настороженно: возводить долго, а использовать крайне непросто. Франция может построить реактор типа ERP-1600. На это уйдет десять лет и 13 миллиардов долларов. Такие затраты Праге придется окупать еще долго. Сеул выдвинул проект реактора APR-1400. Этот вариант кажется чехам оптимальным по цене, качеству и срокам ввода в эксплуатацию. Но в мире не так много стран, где действуют устройства подобного типа. До дипломатического скандала самым удобным для чехов было предложение "Росатома" построить реактор ВВЭР-1200. Весомое преимущество российской госкорпорации — утилизацию отработанного топлива она берет на себя. Привлекает "Росатом" и тем, что часто предлагает странам кредиты на строительство. Хотя российские инвестиции европейцы тоже воспринимают как потенциальную опасность. Ситуация не нова. В 2010-м Прага заявила о планах расширить мощности другой АЭС — "Темелин". Тендер выиграла Westinghouse, но проект так и не реализовали. Денег не хватало, а кредиты на строительство американцы не предложили. В 2015-м "Росатом" был готов проинвестировать работу. Президент Милош Земан идею поддержал, но кабинет министров ее отверг. При этом чешские специалисты признают: опыт работы с советскими реакторами позволил бы быстро освоиться и с российскими. Но власти прислушались к рекомендациям спецслужб, а не к советам физиков-ядерщиков. Российский атом на границе ЕСВпрочем, есть и удачные примеры участия "Росатома" в европейских проектах. Так, специалист по ядерной безопасности и энергетике Павел Лузин приводит пример сотрудничества Москвы и Будапешта в атомной сфере. "В 2014-м Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС "Пакш" пятого и шестого энергоблоков. Никто не вытесняет "Росатом" и из Финляндии. Там мы возводим реактор ВВЭР-1200 на станции Ханхикиви-1", — говорит эксперт. Отстранение России от участия в чешском тендере он объясняет не только дипломатическим скандалом, обращая внимание и на геополитику. "Венгрия и Финляндия строят АЭС для собственных нужд, чего не скажешь про Чехию. Страна расположена в центре Европы и граничит с Германией и Австрией. После трагедии на японской АЭС "Фукусима" в 2011-м Берлин и Вена отказались от атомной энергетики. Но это не означает, что они не могут ее закупать у соседей, например в Чехии. Участие "Росатома" в проекте "Дукованы" воспринимают как новую зависимость от Москвы. Учитывая, как США противостоят проекту "Северный поток — 2", вряд ли они допустят появление у немецких границ еще и пророссийской АЭС", — рассуждает Лузин. Аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий указывает, что планы построить новые АЭС были и у Польши, Румынии, Литвы. Они рассчитывали на помощь США и ЕС, но ни один проект пока не реализован. Зато успешно завершено возведение станций в Турции, Египте, Узбекистане, Армении, Финляндии и Венгрии с участием "Росатома". "Вытеснение российского гиганта с европейского рынка ядерной энергетики не связано с опасениями в ненадежности технологий. Запад хочет максимально снизить зависимость от России. А атомная станция — стратегический объект, который в среднем строят шесть-семь лет. Сроки эксплуатации АЭС достигают 60 лет. Потом еще десятилетие станцию выводят из эксплуатации. И все это время страна зависима от создателя", — объясняет Баклицкий. Эксперты подводят итог: Чехия нашла бы способ отстранить "Росатом" и без шпионского скандала. Ведь корпорация связана с государством и ассоциируется с Москвой. Запад таким способом просто выдавливает конкурента — и экономически, и политически.
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html
https://ria.ru/20191201/1561758227.html
россия
польша
финляндия
чехия
болгария
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/102161/41/1021614158_137:0:1865:1296_1920x0_80_0_0_2abe34be23cf51ee9fe8ced8e188016a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей баклицкий, areva, аэс "пакш", милош земан, мгимо, польша, финляндия, чехия, болгария, армения, в мире

Выдавить Москву отовсюду. Чешский демарш обошелся в миллиарды

08:00 11.05.2021
 
© AP Photo / David Veis/CTKАЭС Темелин в Чехии
АЭС Темелин в Чехии - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / David Veis/CTK
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дипломатический скандал Праги с Москвой поставил под удар и экономические связи. Пострадало сотрудничество в атомной сфере — чешские власти не допустили "Росатом" к тендеру на строительство реактора для АЭС "Дукованы" стоимостью шесть миллиардов евро. И это не первый такой случай. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Спецслужбы на страже АЭС

"Решение Праги нерыночное и политически ангажированное. В первую очередь оно бьет по чешской экономике", — заявили в "Росатоме".
Российские энергетики обратили внимание и на то, что полтора месяца назад от тендера на расширение АЭС "Дукованы" отстранили Пекин. Отказ объяснили рекомендациями западных спецслужб, опасающихся зависимости от китайских технологий. В Москве понимали: постараются оттеснить и "Росатом". Чешские власти намекали, что российской компании позволят участвовать только в субподрядах. По тем же мотивам: рекомендации спецслужб.
Насколько сведуща западная разведка в вопросах мирного атома, в Праге не уточнили. Но прецеденты уже были.
Так, в 2008-м "Росатом" взялся за строительство в Болгарии новой АЭС "Белене". Завезли оборудование, однако София неожиданно отказалась от проекта. Власти не скрывали, что свернули работу по рекомендации Вашингтона и Брюсселя. Пришлось выплачивать неустойку: 600 миллионов евро. Запад не помог — лишь выразил удовлетворение принятым решением.
В 2009-м Литва со ссылкой на НАТО остановила Игналинскую АЭС, хотя станция могла работать до 2032-го. Сейчас Прибалтика — энергодефицитный регион.
Пока действует Белорусская АЭС, построенная "Росатомом" на границе с Литвой. Ежедневно Вильнюс и Варшава обвиняют Минск в нарушении стандартов безопасности и взывают к МАГАТЭ. Но там повторяют: мирный атом в Белоруссии никому не угрожает.
© AP Photo / Mindaugas KulbisСотрудники Игналинской АЭС в реакторном зале. 2009 год
Сотрудники Игналинской АЭС в реакторный зале. 2009 год - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Сотрудники Игналинской АЭС в реакторном зале. 2009 год

Место в тендере пусто не бывает

Каждый раз, когда спецслужбы бьют тревогу по поводу российского атомного гиганта, на европейский рынок тут же приходят конкуренты — американская Westinghouse, французская Areva и EdF или южнокорейская KHNP. Так и на этот раз. После отстранения Москвы в тендере на АЭС "Дукованы" остались американцы, французы и южнокорейцы.
Westinghouse готова предложить двухконтурный реактор AP1000. Такие энергоблоки действуют на АЭС в США и Китае, но в Европе относятся к ним настороженно: возводить долго, а использовать крайне непросто.
Франция может построить реактор типа ERP-1600. На это уйдет десять лет и 13 миллиардов долларов. Такие затраты Праге придется окупать еще долго.
Сеул выдвинул проект реактора APR-1400. Этот вариант кажется чехам оптимальным по цене, качеству и срокам ввода в эксплуатацию. Но в мире не так много стран, где действуют устройства подобного типа.
До дипломатического скандала самым удобным для чехов было предложение "Росатома" построить реактор ВВЭР-1200. Весомое преимущество российской госкорпорации — утилизацию отработанного топлива она берет на себя.
Привлекает "Росатом" и тем, что часто предлагает странам кредиты на строительство. Хотя российские инвестиции европейцы тоже воспринимают как потенциальную опасность.
Ситуация не нова. В 2010-м Прага заявила о планах расширить мощности другой АЭС — "Темелин". Тендер выиграла Westinghouse, но проект так и не реализовали. Денег не хватало, а кредиты на строительство американцы не предложили. В 2015-м "Росатом" был готов проинвестировать работу. Президент Милош Земан идею поддержал, но кабинет министров ее отверг.
При этом чешские специалисты признают: опыт работы с советскими реакторами позволил бы быстро освоиться и с российскими. Но власти прислушались к рекомендациям спецслужб, а не к советам физиков-ядерщиков.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России

Российский атом на границе ЕС

Впрочем, есть и удачные примеры участия "Росатома" в европейских проектах. Так, специалист по ядерной безопасности и энергетике Павел Лузин приводит пример сотрудничества Москвы и Будапешта в атомной сфере.
"В 2014-м Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС "Пакш" пятого и шестого энергоблоков. Никто не вытесняет "Росатом" и из Финляндии. Там мы возводим реактор ВВЭР-1200 на станции Ханхикиви-1", — говорит эксперт.
Отстранение России от участия в чешском тендере он объясняет не только дипломатическим скандалом, обращая внимание и на геополитику.
"Венгрия и Финляндия строят АЭС для собственных нужд, чего не скажешь про Чехию. Страна расположена в центре Европы и граничит с Германией и Австрией. После трагедии на японской АЭС "Фукусима" в 2011-м Берлин и Вена отказались от атомной энергетики. Но это не означает, что они не могут ее закупать у соседей, например в Чехии. Участие "Росатома" в проекте "Дукованы" воспринимают как новую зависимость от Москвы. Учитывая, как США противостоят проекту "Северный поток — 2", вряд ли они допустят появление у немецких границ еще и пророссийской АЭС", — рассуждает Лузин.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 08:00
"Назло Москве и Минску". Прибалтика мешает строительству выгодной АЭС
Аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий указывает, что планы построить новые АЭС были и у Польши, Румынии, Литвы. Они рассчитывали на помощь США и ЕС, но ни один проект пока не реализован. Зато успешно завершено возведение станций в Турции, Египте, Узбекистане, Армении, Финляндии и Венгрии с участием "Росатома".
"Вытеснение российского гиганта с европейского рынка ядерной энергетики не связано с опасениями в ненадежности технологий. Запад хочет максимально снизить зависимость от России. А атомная станция — стратегический объект, который в среднем строят шесть-семь лет. Сроки эксплуатации АЭС достигают 60 лет. Потом еще десятилетие станцию выводят из эксплуатации. И все это время страна зависима от создателя", — объясняет Баклицкий.
Эксперты подводят итог: Чехия нашла бы способ отстранить "Росатом" и без шпионского скандала. Ведь корпорация связана с государством и ассоциируется с Москвой. Запад таким способом просто выдавливает конкурента — и экономически, и политически.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске - РИА Новости, 1920, 01.12.2019
1 декабря 2019, 08:00Ядерные технологии
"Зона неизвестности". Чего ждать от топлива из США на украинских АЭС
 
РоссияАндрей БаклицкийArevaАЭС "Пакш"Милош ЗеманМГИМОПольшаФинляндияЧехияБолгарияАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
11:19Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов 0:14
11:17Семьям погибших и пострадавших при ЧП в казанской школе окажут помощь
11:16Совфед обсудит ЧП в казанской школе
11:16Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани
11:15Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
11:14В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
11:12Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
11:12Глава Татарстана рассказал о мужчине, открывшем стрельбу в школе в Казани
11:10Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:07Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
11:04В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:04В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
11:03После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
11:03В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
11:02Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
11:02В Москве выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
11:00Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
10:59Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11
Лента новостейМолния