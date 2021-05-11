https://ria.ru/20210511/chekhiya-1730752756.html

Выдавить Москву отовсюду. Чешский демарш обошелся в миллиарды

Выдавить Москву отовсюду. Чешский демарш обошелся в миллиарды

Дипломатический скандал Праги с Москвой поставил под удар и экономические связи. Пострадало сотрудничество в атомной сфере — чешские власти не допустили... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:00

2021-05-11T08:00

2021-05-11T07:56

россия

андрей баклицкий

areva

аэс "пакш"

милош земан

мгимо

польша

финляндия

чехия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дипломатический скандал Праги с Москвой поставил под удар и экономические связи. Пострадало сотрудничество в атомной сфере — чешские власти не допустили "Росатом" к тендеру на строительство реактора для АЭС "Дукованы" стоимостью шесть миллиардов евро. И это не первый такой случай. В ситуации разбиралось РИА Новости. Спецслужбы на страже АЭС"Решение Праги нерыночное и политически ангажированное. В первую очередь оно бьет по чешской экономике", — заявили в "Росатоме". Российские энергетики обратили внимание и на то, что полтора месяца назад от тендера на расширение АЭС "Дукованы" отстранили Пекин. Отказ объяснили рекомендациями западных спецслужб, опасающихся зависимости от китайских технологий. В Москве понимали: постараются оттеснить и "Росатом". Чешские власти намекали, что российской компании позволят участвовать только в субподрядах. По тем же мотивам: рекомендации спецслужб. Насколько сведуща западная разведка в вопросах мирного атома, в Праге не уточнили. Но прецеденты уже были. Так, в 2008-м "Росатом" взялся за строительство в Болгарии новой АЭС "Белене". Завезли оборудование, однако София неожиданно отказалась от проекта. Власти не скрывали, что свернули работу по рекомендации Вашингтона и Брюсселя. Пришлось выплачивать неустойку: 600 миллионов евро. Запад не помог — лишь выразил удовлетворение принятым решением. В 2009-м Литва со ссылкой на НАТО остановила Игналинскую АЭС, хотя станция могла работать до 2032-го. Сейчас Прибалтика — энергодефицитный регион. Пока действует Белорусская АЭС, построенная "Росатомом" на границе с Литвой. Ежедневно Вильнюс и Варшава обвиняют Минск в нарушении стандартов безопасности и взывают к МАГАТЭ. Но там повторяют: мирный атом в Белоруссии никому не угрожает.Место в тендере пусто не бываетКаждый раз, когда спецслужбы бьют тревогу по поводу российского атомного гиганта, на европейский рынок тут же приходят конкуренты — американская Westinghouse, французская Areva и EdF или южнокорейская KHNP. Так и на этот раз. После отстранения Москвы в тендере на АЭС "Дукованы" остались американцы, французы и южнокорейцы. Westinghouse готова предложить двухконтурный реактор AP1000. Такие энергоблоки действуют на АЭС в США и Китае, но в Европе относятся к ним настороженно: возводить долго, а использовать крайне непросто. Франция может построить реактор типа ERP-1600. На это уйдет десять лет и 13 миллиардов долларов. Такие затраты Праге придется окупать еще долго. Сеул выдвинул проект реактора APR-1400. Этот вариант кажется чехам оптимальным по цене, качеству и срокам ввода в эксплуатацию. Но в мире не так много стран, где действуют устройства подобного типа. До дипломатического скандала самым удобным для чехов было предложение "Росатома" построить реактор ВВЭР-1200. Весомое преимущество российской госкорпорации — утилизацию отработанного топлива она берет на себя. Привлекает "Росатом" и тем, что часто предлагает странам кредиты на строительство. Хотя российские инвестиции европейцы тоже воспринимают как потенциальную опасность. Ситуация не нова. В 2010-м Прага заявила о планах расширить мощности другой АЭС — "Темелин". Тендер выиграла Westinghouse, но проект так и не реализовали. Денег не хватало, а кредиты на строительство американцы не предложили. В 2015-м "Росатом" был готов проинвестировать работу. Президент Милош Земан идею поддержал, но кабинет министров ее отверг. При этом чешские специалисты признают: опыт работы с советскими реакторами позволил бы быстро освоиться и с российскими. Но власти прислушались к рекомендациям спецслужб, а не к советам физиков-ядерщиков. Российский атом на границе ЕСВпрочем, есть и удачные примеры участия "Росатома" в европейских проектах. Так, специалист по ядерной безопасности и энергетике Павел Лузин приводит пример сотрудничества Москвы и Будапешта в атомной сфере. "В 2014-м Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС "Пакш" пятого и шестого энергоблоков. Никто не вытесняет "Росатом" и из Финляндии. Там мы возводим реактор ВВЭР-1200 на станции Ханхикиви-1", — говорит эксперт. Отстранение России от участия в чешском тендере он объясняет не только дипломатическим скандалом, обращая внимание и на геополитику. "Венгрия и Финляндия строят АЭС для собственных нужд, чего не скажешь про Чехию. Страна расположена в центре Европы и граничит с Германией и Австрией. После трагедии на японской АЭС "Фукусима" в 2011-м Берлин и Вена отказались от атомной энергетики. Но это не означает, что они не могут ее закупать у соседей, например в Чехии. Участие "Росатома" в проекте "Дукованы" воспринимают как новую зависимость от Москвы. Учитывая, как США противостоят проекту "Северный поток — 2", вряд ли они допустят появление у немецких границ еще и пророссийской АЭС", — рассуждает Лузин. Аналитик Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий указывает, что планы построить новые АЭС были и у Польши, Румынии, Литвы. Они рассчитывали на помощь США и ЕС, но ни один проект пока не реализован. Зато успешно завершено возведение станций в Турции, Египте, Узбекистане, Армении, Финляндии и Венгрии с участием "Росатома". "Вытеснение российского гиганта с европейского рынка ядерной энергетики не связано с опасениями в ненадежности технологий. Запад хочет максимально снизить зависимость от России. А атомная станция — стратегический объект, который в среднем строят шесть-семь лет. Сроки эксплуатации АЭС достигают 60 лет. Потом еще десятилетие станцию выводят из эксплуатации. И все это время страна зависима от создателя", — объясняет Баклицкий. Эксперты подводят итог: Чехия нашла бы способ отстранить "Росатом" и без шпионского скандала. Ведь корпорация связана с государством и ассоциируется с Москвой. Запад таким способом просто выдавливает конкурента — и экономически, и политически.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

https://ria.ru/20191201/1561758227.html

россия

польша

финляндия

чехия

болгария

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей баклицкий, areva, аэс "пакш", милош земан, мгимо, польша, финляндия, чехия, болгария, армения, в мире