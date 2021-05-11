В Бразилии представили перечень документов для решения по "Спутнику V"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая – РИА Новости. Национальный регулятор Бразилии Anvisa сообщил, что направил в Верховный суд страны перечень документов, необходимых для принятия решения об импорте российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Накануне судья Верховного федерального суда Бразилии дал 48 часов на то, чтобы Anvisa объяснила, каких документов не хватает для рассмотрения вопроса об импорте вакцины. Такое определение было выдано в ответ на запрос, представленный правительством штата Мараньян, который, как и ряд других регионов страны, ожидает решения по российскому препарату.
"Anvisa передала Верховному федеральному суду 10 мая информацию о документах для анализа просьбы о разрешении… импорта и дистрибуции вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении регулятора.
В конце апреля Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.