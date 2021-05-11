Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210511/braziliya-1731808542.html
В Бразилии представили перечень документов для решения по "Спутнику V"
В Бразилии представили перечень документов для решения по "Спутнику V"
Национальный регулятор Бразилии Anvisa сообщил, что направил в Верховный суд страны перечень документов, необходимых для принятия решения об импорте российской... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:41
2021-05-11T16:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
мараньян
the lancet
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603499999_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_595ddd20f5d11602240bd0eab53aafb5.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая – РИА Новости. Национальный регулятор Бразилии Anvisa сообщил, что направил в Верховный суд страны перечень документов, необходимых для принятия решения об импорте российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Накануне судья Верховного федерального суда Бразилии дал 48 часов на то, чтобы Anvisa объяснила, каких документов не хватает для рассмотрения вопроса об импорте вакцины. Такое определение было выдано в ответ на запрос, представленный правительством штата Мараньян, который, как и ряд других регионов страны, ожидает решения по российскому препарату."Anvisa передала Верховному федеральному суду 10 мая информацию о документах для анализа просьбы о разрешении… импорта и дистрибуции вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении регулятора.В конце апреля Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210511/slovakiya-1731797665.html
мараньян
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603499999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9decbfd4173632f281d9923f18fa6ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, мараньян, the lancet, бразилия, в мире

В Бразилии представили перечень документов для решения по "Спутнику V"

16:41 11.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая – РИА Новости. Национальный регулятор Бразилии Anvisa сообщил, что направил в Верховный суд страны перечень документов, необходимых для принятия решения об импорте российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Накануне судья Верховного федерального суда Бразилии дал 48 часов на то, чтобы Anvisa объяснила, каких документов не хватает для рассмотрения вопроса об импорте вакцины. Такое определение было выдано в ответ на запрос, представленный правительством штата Мараньян, который, как и ряд других регионов страны, ожидает решения по российскому препарату.
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 15:46Распространение коронавируса
В Минздраве Словакии рассказали о ситуации с использованием "Спутника V"
"Anvisa передала Верховному федеральному суду 10 мая информацию о документах для анализа просьбы о разрешении… импорта и дистрибуции вакцины "Спутник V", - говорится в заявлении регулятора.
В конце апреля Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийМараньянThe LancetБразилияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
00:32Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
00:27В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:24Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль прекратить обстрелы
00:16Первый комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО
Лента новостейМолния