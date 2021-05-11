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В Восточном Иерусалиме начались беспорядки
В Восточном Иерусалиме начались беспорядки
Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T22:08
2021-05-11T23:59
красный полумесяц
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использует спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Полиция и бойцы пограничной полиции (Израиля) работают на месте протестов с участием сотен демонстрантов в районе Шейх-Джаррах, некоторые из участников беспорядков несут плакаты с призывами националистического и расистского содержания. Полицейские действуют, используя различные спецсредства для разгона толпы", - говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости из Иерусалима, израильские силовики активно применяют резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.По сообщениям палестинского Красного Полумесяца, израильская полиция создает препятствия и не пускает кареты скорой помощи, которые направляются в зону противостояния в районе мечети.Накануне в Иерусалиме вспыхнули масштабные волнения, которые привели к большому числу пострадавших. Одной из причин волнений стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После того как утром в понедельник израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, молодые мусульмане начали закидывать израильских стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила спецсредства для разгона толпы.Красный Полумесяц сообщил более чем о 300 пострадавших в понедельник у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников. Вечером в понедельник беспорядки в Иерусалиме продолжились.
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красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире

В Восточном Иерусалиме начались беспорядки

22:08 11.05.2021 (обновлено: 23:59 11.05.2021)
 
© AFP 2021 / Ahmad Gharabli Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме. 9 декабря 2017 года
Израильский полицейский разгоняет палестинских протестующих в Восточном Иерусалиме. 9 декабря 2017 года - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AFP 2021 / Ahmad Gharabli 
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использует спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Полиция и бойцы пограничной полиции (Израиля) работают на месте протестов с участием сотен демонстрантов в районе Шейх-Джаррах, некоторые из участников беспорядков несут плакаты с призывами националистического и расистского содержания. Полицейские действуют, используя различные спецсредства для разгона толпы", - говорится в сообщении.
Как передает корреспондент РИА Новости из Иерусалима, израильские силовики активно применяют резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.
По сообщениям палестинского Красного Полумесяца, израильская полиция создает препятствия и не пускает кареты скорой помощи, которые направляются в зону противостояния в районе мечети.
Накануне в Иерусалиме вспыхнули масштабные волнения, которые привели к большому числу пострадавших. Одной из причин волнений стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После того как утром в понедельник израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, молодые мусульмане начали закидывать израильских стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила спецсредства для разгона толпы.
Красный Полумесяц сообщил более чем о 300 пострадавших в понедельник у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников. Вечером в понедельник беспорядки в Иерусалиме продолжились.
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
18:35
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28
 
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