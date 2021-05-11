https://ria.ru/20210511/besporyadki-1731857450.html
В Восточном Иерусалиме начались беспорядки
В Восточном Иерусалиме начались беспорядки
Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T22:08
2021-05-11T22:08
2021-05-11T23:59
красный полумесяц
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151096/68/1510966877_0:225:3692:2302_1920x0_80_0_0_75c42af5bf91eaf0a16c16a048192a06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использует спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Полиция и бойцы пограничной полиции (Израиля) работают на месте протестов с участием сотен демонстрантов в районе Шейх-Джаррах, некоторые из участников беспорядков несут плакаты с призывами националистического и расистского содержания. Полицейские действуют, используя различные спецсредства для разгона толпы", - говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости из Иерусалима, израильские силовики активно применяют резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.По сообщениям палестинского Красного Полумесяца, израильская полиция создает препятствия и не пускает кареты скорой помощи, которые направляются в зону противостояния в районе мечети.Накануне в Иерусалиме вспыхнули масштабные волнения, которые привели к большому числу пострадавших. Одной из причин волнений стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После того как утром в понедельник израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, молодые мусульмане начали закидывать израильских стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила спецсредства для разгона толпы.Красный Полумесяц сообщил более чем о 300 пострадавших в понедельник у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников. Вечером в понедельник беспорядки в Иерусалиме продолжились.
https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151096/68/1510966877_163:0:3531:2526_1920x0_80_0_0_8fa4859952f83ca810272a37101ab789.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости.
Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме
, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использует спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля
.
"Полиция и бойцы пограничной полиции (Израиля) работают на месте протестов с участием сотен демонстрантов в районе Шейх-Джаррах, некоторые из участников беспорядков несут плакаты с призывами националистического и расистского содержания. Полицейские действуют, используя различные спецсредства для разгона толпы", - говорится в сообщении.
Как передает корреспондент РИА Новости из Иерусалима
, израильские силовики активно применяют резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.
По сообщениям палестинского Красного Полумесяца
, израильская полиция создает препятствия и не пускает кареты скорой помощи, которые направляются в зону противостояния в районе мечети.
Накануне в Иерусалиме вспыхнули масштабные волнения, которые привели к большому числу пострадавших. Одной из причин волнений стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После того как утром в понедельник израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, молодые мусульмане начали закидывать израильских стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила спецсредства для разгона толпы.
Красный Полумесяц сообщил более чем о 300 пострадавших в понедельник у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников. Вечером в понедельник беспорядки в Иерусалиме продолжились.