https://ria.ru/20210511/besporyadki-1731857450.html

В Восточном Иерусалиме начались беспорядки

В Восточном Иерусалиме начались беспорядки

Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T22:08

2021-05-11T22:08

2021-05-11T23:59

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восточный иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая - РИА Новости. Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использует спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля."Полиция и бойцы пограничной полиции (Израиля) работают на месте протестов с участием сотен демонстрантов в районе Шейх-Джаррах, некоторые из участников беспорядков несут плакаты с призывами националистического и расистского содержания. Полицейские действуют, используя различные спецсредства для разгона толпы", - говорится в сообщении.Как передает корреспондент РИА Новости из Иерусалима, израильские силовики активно применяют резиновые пули против палестинцев, пришедших в мечеть "Аль-Акса" на молитву.По сообщениям палестинского Красного Полумесяца, израильская полиция создает препятствия и не пускает кареты скорой помощи, которые направляются в зону противостояния в районе мечети.Накануне в Иерусалиме вспыхнули масштабные волнения, которые привели к большому числу пострадавших. Одной из причин волнений стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После того как утром в понедельник израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, молодые мусульмане начали закидывать израильских стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила спецсредства для разгона толпы.Красный Полумесяц сообщил более чем о 300 пострадавших в понедельник у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Израильская полиция сообщила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников. Вечером в понедельник беспорядки в Иерусалиме продолжились.

https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html

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восточный иерусалим

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красный полумесяц, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, в мире