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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210511/bashnya-1730650533.html
Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне
Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне
“Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение”. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки?
2021-05-11T12:00
2021-05-11T12:00
какая-то мистика
подкаст
лжедмитрий ii
лжедмитрий i
смутное время
коломна
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Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне
“Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение”. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки?
audio/mpeg
Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне
“Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение”. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки?
audio/mpeg
О том, где правда, а где миф в легенде о Маринкиной башне - рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, лжедмитрий ii, лжедмитрий i, смутное время, коломна

Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне

12:00 11.05.2021
 
Какая-то мистика
Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение”. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки?
О том, где правда, а где миф в легенде о Маринкиной башне - рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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