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Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне

Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне

“Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение”. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки?

2021-05-11T12:00

2021-05-11T12:00

2021-05-11T12:00

какая-то мистика

подкаст

лжедмитрий ii

лжедмитрий i

смутное время

коломна

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Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне “Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение”. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки? audio/mpeg

Черная птица в Маринкиной башне. Мифы о Марине Мнишек в Коломне “Марина Мнишек была заключена в эту башню, а потом упорхнула в окно вороной - и летает над Россией, неся разрушение”. Такая легенда ходит о Маринкиной башне в Коломенском кремле. Жена Лжедмитрия, якобы, ограбила город - и этот клад до сих пор ищут! За что ее называли ведьмой? И почему в истории о ее заключении - на самом деле, много выдумки? audio/mpeg

О том, где правда, а где миф в легенде о Маринкиной башне - рассказывает телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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