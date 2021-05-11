https://ria.ru/20210511/bagdasarov-1731809461.html

Дрессировщика Багдасарова похоронили на Троекуровском кладбище

Дрессировщика Багдасарова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России, дрессировщика Михаила Багдасарова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:46

2021-05-11T16:46

2021-05-11T17:40

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Народного артиста России, дрессировщика Михаила Багдасарова похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией."Только что похоронили", - сказала собеседница агентства.Ранее в Цирке на Цветном бульваре состоялась церемония прощания с дрессировщиком, на которой присутствовали глава Росгосцирка Сергей Беляков, директор большого Московского цирка Эдгард Запашный, народный артист России Николай Павленко, руководитель Союза цирковых деятелей Евгений Биляуэр, дрессировщики Андрей Корнилов, Виктор Тихонов, цирковой продюсер Гия Эрадзе, а также певец Стас Костюшкин с супругой и многие другие.Михаил Багдасаров – народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина – знаменитые укротители тигров.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, московский цирк никулина, михаил багдасаров, россия, союз цирковых деятелей, росгосцирк, эдгард запашный, общество