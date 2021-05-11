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Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил Аверьянов
Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил Аверьянов
Милитаризация Арктики, сдерживание там России, к чему призывают политики и эксперты в США, недопустимы, российская сторона надеется, что американское... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:03
2021-05-11T12:03
2021-05-11T14:45
юрий аверьянов
джозеф "бо" байден
россия
арктика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Милитаризация Арктики, сдерживание там России, к чему призывают политики и эксперты в США, недопустимы, российская сторона надеется, что американское руководство при Джозефе Байдене воздержится от нагнетания напряженности в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов."На мой взгляд, самое главное сегодня для российско-американского диалога по Арктике – это избежать его политизации", - сказал Аверьянов."В США находятся политики и эксперты, которые ратуют за разжигание в Арктике военной истерии. Утверждают, что "сдерживание" России необходимо распространить и на северный фланг. Считаем это недопустимым", - подчеркнул он.По словам Аверьянова, никакой милитаризации региона, развязывания в нем "геополитических игр на базе однобоких блоковых подходов" быть не должно."Именно такой линии традиционно придерживается наша страна, будем верны ей и впредь. Надеемся, что администрация нового президента США воздержится от нагнетания напряженности в высоких широтах", - добавил Аверьянов.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий аверьянов, джозеф "бо" байден, россия, арктика, сша, в мире
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Милитаризация Арктики
, сдерживание там России
, к чему призывают политики и эксперты в США
, недопустимы, российская сторона надеется, что американское руководство при Джозефе Байдене
воздержится от нагнетания напряженности в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов
.
"На мой взгляд, самое главное сегодня для российско-американского диалога по Арктике – это избежать его политизации", - сказал Аверьянов.
"В США находятся политики и эксперты, которые ратуют за разжигание в Арктике военной истерии. Утверждают, что "сдерживание" России необходимо распространить и на северный фланг. Считаем это недопустимым", - подчеркнул он.
По словам Аверьянова, никакой милитаризации региона, развязывания в нем "геополитических игр на базе однобоких блоковых подходов" быть не должно.
"Именно такой линии традиционно придерживается наша страна, будем верны ей и впредь. Надеемся, что администрация нового президента США воздержится от нагнетания напряженности в высоких широтах", - добавил Аверьянов.