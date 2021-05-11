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Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил Аверьянов
Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил Аверьянов
Милитаризация Арктики, сдерживание там России, к чему призывают политики и эксперты в США, недопустимы, российская сторона надеется, что американское... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:03
2021-05-11T14:45
юрий аверьянов
джозеф "бо" байден
россия
арктика
сша
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Милитаризация Арктики, сдерживание там России, к чему призывают политики и эксперты в США, недопустимы, российская сторона надеется, что американское руководство при Джозефе Байдене воздержится от нагнетания напряженности в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов."На мой взгляд, самое главное сегодня для российско-американского диалога по Арктике – это избежать его политизации", - сказал Аверьянов."В США находятся политики и эксперты, которые ратуют за разжигание в Арктике военной истерии. Утверждают, что "сдерживание" России необходимо распространить и на северный фланг. Считаем это недопустимым", - подчеркнул он.По словам Аверьянова, никакой милитаризации региона, развязывания в нем "геополитических игр на базе однобоких блоковых подходов" быть не должно."Именно такой линии традиционно придерживается наша страна, будем верны ей и впредь. Надеемся, что администрация нового президента США воздержится от нагнетания напряженности в высоких широтах", - добавил Аверьянов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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юрий аверьянов, джозеф "бо" байден, россия, арктика, сша, в мире

Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил Аверьянов

12:03 11.05.2021 (обновлено: 14:45 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПервый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов
Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Милитаризация Арктики, сдерживание там России, к чему призывают политики и эксперты в США, недопустимы, российская сторона надеется, что американское руководство при Джозефе Байдене воздержится от нагнетания напряженности в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"На мой взгляд, самое главное сегодня для российско-американского диалога по Арктике – это избежать его политизации", - сказал Аверьянов.
"В США находятся политики и эксперты, которые ратуют за разжигание в Арктике военной истерии. Утверждают, что "сдерживание" России необходимо распространить и на северный фланг. Считаем это недопустимым", - подчеркнул он.
По словам Аверьянова, никакой милитаризации региона, развязывания в нем "геополитических игр на базе однобоких блоковых подходов" быть не должно.
"Именно такой линии традиционно придерживается наша страна, будем верны ей и впредь. Надеемся, что администрация нового президента США воздержится от нагнетания напряженности в высоких широтах", - добавил Аверьянов.
Читайте полный текст интервью >>
Море Лаптевых - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
05:24
"Мы проиграли": американцы оценили перспективы противостояния в Арктике
 
Юрий АверьяновДжозеф "Бо" БайденРоссияАрктикаСШАВ мире
 
 
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