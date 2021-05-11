https://ria.ru/20210511/averyanov-1731749915.html

Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил Аверьянов

Призывы США сдерживать Россию в Арктике недопустимы, заявил Аверьянов

Милитаризация Арктики, сдерживание там России, к чему призывают политики и эксперты в США, недопустимы, российская сторона надеется, что американское... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:03

2021-05-11T12:03

2021-05-11T14:45

юрий аверьянов

джозеф "бо" байден

россия

арктика

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Милитаризация Арктики, сдерживание там России, к чему призывают политики и эксперты в США, недопустимы, российская сторона надеется, что американское руководство при Джозефе Байдене воздержится от нагнетания напряженности в этом регионе, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов."На мой взгляд, самое главное сегодня для российско-американского диалога по Арктике – это избежать его политизации", - сказал Аверьянов."В США находятся политики и эксперты, которые ратуют за разжигание в Арктике военной истерии. Утверждают, что "сдерживание" России необходимо распространить и на северный фланг. Считаем это недопустимым", - подчеркнул он.По словам Аверьянова, никакой милитаризации региона, развязывания в нем "геополитических игр на базе однобоких блоковых подходов" быть не должно."Именно такой линии традиционно придерживается наша страна, будем верны ей и впредь. Надеемся, что администрация нового президента США воздержится от нагнетания напряженности в высоких широтах", - добавил Аверьянов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210511/arktika-1731708490.html

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арктика

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юрий аверьянов, джозеф "бо" байден, россия, арктика, сша, в мире