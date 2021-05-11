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Нетаньяху заявил, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями
Нетаньяху заявил, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями
Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T23:12
2021-05-11T23:40
исламский джихад
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху."Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. &lt;...&gt; Я говорю вам сегодня: они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", — сказал он в специальном обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.В свою очередь, начальник Генштаба армии Авив Кохави сообщил о готовности расширить операцию в Газе, если потребуется."Мы продолжаем масштабную атаку на объекты боевиков, мы не будем экономить никаких сил", — отметил он.Кохави добавил, что армия Израиля уже атаковала склады и центры производства боеприпасов, уничтожила десятки боевиков, в том числе высокопоставленных."Так что с другой стороны границы — в Газе — реальность очень тяжелая", — добавил он.По словам министра обороны Бени Ганца, у израильских военных есть еще много целей в секторе Газа, и это "только начало".Ранее в ХАМАС заявили, что выпустили 130 ракет в сторону Тель-Авива. СМИ сообщали об одном погибшем в городе Ришон-ле-Цион.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время в сторону Израиля выпустили более 600 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Тель-Авив также нанес удары по палестинским группировкам. В результаты, как ранее указал представитель Минздрава анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С прошлой ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с сектором Газа, и в Ашкелоне. С 13:00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
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исламский джихад, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, израиль, в мире

Нетаньяху заявил, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями

23:12 11.05.2021 (обновлено: 23:40 11.05.2021)
 
© REUTERS / Pool / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Pool / Abir Sultan
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. <...> Я говорю вам сегодня: они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", — сказал он в специальном обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.
В свою очередь, начальник Генштаба армии Авив Кохави сообщил о готовности расширить операцию в Газе, если потребуется.
"Мы продолжаем масштабную атаку на объекты боевиков, мы не будем экономить никаких сил", — отметил он.
Кохави добавил, что армия Израиля уже атаковала склады и центры производства боеприпасов, уничтожила десятки боевиков, в том числе высокопоставленных.
"Так что с другой стороны границы — в Газе — реальность очень тяжелая", — добавил он.
По словам министра обороны Бени Ганца, у израильских военных есть еще много целей в секторе Газа, и это "только начало".

"Армия обороны Израиля действует совместно со службой общей безопасности ШАБАК, полицией, делает это со всей возможной мощью. Проведены сотни атак, взорваны башни, туннели на территории сектора Газа, была разрушена инфраструктура", — сказал он.

Ранее в ХАМАС заявили, что выпустили 130 ракет в сторону Тель-Авива. СМИ сообщали об одном погибшем в городе Ришон-ле-Цион.
Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время в сторону Израиля выпустили более 600 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Тель-Авив также нанес удары по палестинским группировкам. В результаты, как ранее указал представитель Минздрава анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.
С прошлой ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с сектором Газа, и в Ашкелоне. С 13:00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, Израиль. 10 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
23:34
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 30
 
Исламский джихадБиньямин НетаньяхуХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
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