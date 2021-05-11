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Нетаньяху заявил, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями

Нетаньяху заявил, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:12

2021-05-11T23:12

2021-05-11T23:40

исламский джихад

биньямин нетаньяху

хамас

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху."Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. <...> Я говорю вам сегодня: они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага", — сказал он в специальном обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.В свою очередь, начальник Генштаба армии Авив Кохави сообщил о готовности расширить операцию в Газе, если потребуется."Мы продолжаем масштабную атаку на объекты боевиков, мы не будем экономить никаких сил", — отметил он.Кохави добавил, что армия Израиля уже атаковала склады и центры производства боеприпасов, уничтожила десятки боевиков, в том числе высокопоставленных."Так что с другой стороны границы — в Газе — реальность очень тяжелая", — добавил он.По словам министра обороны Бени Ганца, у израильских военных есть еще много целей в секторе Газа, и это "только начало".Ранее в ХАМАС заявили, что выпустили 130 ракет в сторону Тель-Авива. СМИ сообщали об одном погибшем в городе Ришон-ле-Цион.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время в сторону Израиля выпустили более 600 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Тель-Авив также нанес удары по палестинским группировкам. В результаты, как ранее указал представитель Минздрава анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С прошлой ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с сектором Газа, и в Ашкелоне. С 13:00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

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исламский джихад, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, израиль, в мире