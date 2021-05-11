https://ria.ru/20210511/astrazeneca-1731822943.html
В Словакии приостановили прививки вакциной AstraZenecа
В Словакии приостановили прививки вакциной AstraZenecа
Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский после того, как появилась информация о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной AstraZenecа,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:42
2021-05-11T17:42
2021-05-11T17:45
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728687197_222:570:2849:2048_1920x0_80_0_0_0e85f1d6b64985bb9a46e0b0d8714e41.jpg
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский после того, как появилась информация о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной AstraZenecа, провел консультации с экспертами и принял решение приостановить дальнейшее использование данной вакцины, сообщила во вторник представитель минздрава Зузана Элиашова."Сейчас прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca будут делаться только тем людям, которые уже сделали первую прививку этой вакциной и ожидают вторую. Дальнейшее использование этой вакцины приостановлено", - сказала Элиашова.На минувшей неделе Госинститут по контролю лекарств подтвердил смерть 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной Vaxzevria, производимой компанией AstraZeneca.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/vaktsinatsiya-1731660989.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728687197_331:495:2402:2048_1920x0_80_0_0_7c490987a5c4e1e53e7a83ca33bd1aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca