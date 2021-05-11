https://ria.ru/20210511/astrazeneca-1731822943.html

В Словакии приостановили прививки вакциной AstraZenecа

В Словакии приостановили прививки вакциной AstraZenecа

Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский после того, как появилась информация о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной AstraZenecа,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:42

2021-05-11T17:42

2021-05-11T17:45

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728687197_222:570:2849:2048_1920x0_80_0_0_0e85f1d6b64985bb9a46e0b0d8714e41.jpg

ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский после того, как появилась информация о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной AstraZenecа, провел консультации с экспертами и принял решение приостановить дальнейшее использование данной вакцины, сообщила во вторник представитель минздрава Зузана Элиашова."Сейчас прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca будут делаться только тем людям, которые уже сделали первую прививку этой вакциной и ожидают вторую. Дальнейшее использование этой вакцины приостановлено", - сказала Элиашова.На минувшей неделе Госинститут по контролю лекарств подтвердил смерть 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной Vaxzevria, производимой компанией AstraZeneca.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/vaktsinatsiya-1731660989.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca