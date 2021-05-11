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https://ria.ru/20210511/astrazeneca-1731822943.html
В Словакии приостановили прививки вакциной AstraZenecа
В Словакии приостановили прививки вакциной AstraZenecа
Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский после того, как появилась информация о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной AstraZenecа,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:42
2021-05-11T17:45
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
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ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский после того, как появилась информация о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной AstraZenecа, провел консультации с экспертами и принял решение приостановить дальнейшее использование данной вакцины, сообщила во вторник представитель минздрава Зузана Элиашова."Сейчас прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca будут делаться только тем людям, которые уже сделали первую прививку этой вакциной и ожидают вторую. Дальнейшее использование этой вакцины приостановлено", - сказала Элиашова.На минувшей неделе Госинститут по контролю лекарств подтвердил смерть 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной Vaxzevria, производимой компанией AstraZeneca.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/vaktsinatsiya-1731660989.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca

В Словакии приостановили прививки вакциной AstraZenecа

17:42 11.05.2021 (обновлено: 17:45 11.05.2021)
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole
Читать ria.ru в
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский после того, как появилась информация о смерти 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной AstraZenecа, провел консультации с экспертами и принял решение приостановить дальнейшее использование данной вакцины, сообщила во вторник представитель минздрава Зузана Элиашова.
"Сейчас прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca будут делаться только тем людям, которые уже сделали первую прививку этой вакциной и ожидают вторую. Дальнейшее использование этой вакцины приостановлено", - сказала Элиашова.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 15:31В мире
В Норвегии эксперты настаивают на отказе от вакцин AstraZeneca и J&J
На минувшей неделе Госинститут по контролю лекарств подтвердил смерть 47-летней женщины от тромбоза после прививки вакциной Vaxzevria, производимой компанией AstraZeneca.
 
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