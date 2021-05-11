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Аверьянов: Запад прикрывается экологией для срыва проектов в Арктике
Аверьянов: Запад прикрывается экологией для срыва проектов в Арктике
Тема экологии служит Западу ширмой для срыва стратегических проектов РФ в Арктике, причем их экологи, яростно протестуя против российских работ в регионе, ни... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:42
2021-05-11T14:45
россия
юрий аверьянов
арктика
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тема экологии служит Западу ширмой для срыва стратегических проектов РФ в Арктике, причем их экологи, яростно протестуя против российских работ в регионе, ни слова не говорят в адрес других стран, осваивающих Арктику, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.На вопрос, обоснованы ли опасения, что под предлогом охраны природы может идти вытеснение конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории, Аверьянов ответил, что такая опасность существует."Мы видим, что страны Запада все чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции", - пояснил Аверьянов."Так, например, под предлогом защиты морской среды происходит вытеснение российских рыбопромысловых судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена", - добавил он.По словам Аверьянова, влиятельные западные неправительственные экологические организации тиражируют в адрес российских властей и работающих в регионе компаний обвинения в нанесении ущерба местным экосистемам. "Часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова", - отметил собеседник.Зачастую иностранные экологи призывают к сохранению уязвимых экосистем Арктики именно вблизи российских стратегических объектов, на участках, где расположены месторождения или судоходные маршруты, перспективные с точки зрения их освоения, указал Аверьянов."И это при том, что такой огромной работы по ликвидации накопленного ущерба природе, которую Россия выполнила за последние десятилетия в Арктике, не провела ни одна другая страна. И экологическая ответственность наших компаний соответствует, а нередко существенно превышает самые прогрессивные мировые стандарты", - отметил он."Очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов", - подчеркнул Аверьянов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210511/arktika-1731754074.html
https://ria.ru/20210511/averyanov-1731749915.html
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россия, юрий аверьянов, арктика, в мире

Аверьянов: Запад прикрывается экологией для срыва проектов в Арктике

12:42 11.05.2021 (обновлено: 14:45 11.05.2021)
 
© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля) - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : Никита Кузнецов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тема экологии служит Западу ширмой для срыва стратегических проектов РФ в Арктике, причем их экологи, яростно протестуя против российских работ в регионе, ни слова не говорят в адрес других стран, осваивающих Арктику, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
На вопрос, обоснованы ли опасения, что под предлогом охраны природы может идти вытеснение конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории, Аверьянов ответил, что такая опасность существует.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Первый замсекретаря Совбеза рассказал о диалоге с США по теме Арктики
"Мы видим, что страны Запада все чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции", - пояснил Аверьянов.
"Так, например, под предлогом защиты морской среды происходит вытеснение российских рыбопромысловых судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена", - добавил он.
По словам Аверьянова, влиятельные западные неправительственные экологические организации тиражируют в адрес российских властей и работающих в регионе компаний обвинения в нанесении ущерба местным экосистемам. "Часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова", - отметил собеседник.
Зачастую иностранные экологи призывают к сохранению уязвимых экосистем Арктики именно вблизи российских стратегических объектов, на участках, где расположены месторождения или судоходные маршруты, перспективные с точки зрения их освоения, указал Аверьянов.
"И это при том, что такой огромной работы по ликвидации накопленного ущерба природе, которую Россия выполнила за последние десятилетия в Арктике, не провела ни одна другая страна. И экологическая ответственность наших компаний соответствует, а нередко существенно превышает самые прогрессивные мировые стандарты", - отметил он.
"Очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов", - подчеркнул Аверьянов.
Читайте полный текст интервью >>
Первый помощник секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Юрий Аверьянов - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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РоссияЮрий АверьяновАрктикаВ мире
 
 
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