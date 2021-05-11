https://ria.ru/20210511/arktika-1731754074.html

Первый замсекретаря Совбеза рассказал о диалоге с США по теме Арктики

Первый замсекретаря Совбеза рассказал о диалоге с США по теме Арктики

Развитие арктического региона остается одной из немногих тем, по которым диалог Москвы и Вашингтона удается поддерживать на удовлетворительном уровне, и... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:21

2021-05-11T12:21

2021-05-11T14:45

юрий аверьянов

россия

арктика

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в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Развитие арктического региона остается одной из немногих тем, по которым диалог Москвы и Вашингтона удается поддерживать на удовлетворительном уровне, и предметное обсуждение вопросов по Арктике может стать моделью для российско-американских отношений в других сферах, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов."Арктика остается одной из немногих тем, по которым России и США удается поддерживать диалог на удовлетворительном уровне", - сказал Аверьянов.По его словам, это прежде всего связано с тем, что на повестке дня стоят прикладные вопросы: координация работы служб береговой охраны, регулирование рыбного промысла, безопасность судоходства."Кстати, это неплохая модель и для других сфер российско-американских отношений: начинать с конкретных практических вопросов, а уже потом двигаться к более общим темам", - добавил Аверьянов.Обсуждение арктической тематики с США идет по линии аппарата Совета безопасности России, отметил он."Соответствующие вопросы стояли на повестке дня переговоров секретаря Совета безопасности Николая Патрушева практически со всеми американскими чиновниками, занимавшими в последние годы должность помощника президента США по национальной безопасности. Рассчитываем, что и с Джейкобом Салливаном эта практика будет продолжена. Будем рады видеть его на международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности", - заключил Аверьянов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210511/averyanov-1731749915.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/arktika-1731721828.html

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юрий аверьянов, россия, арктика, сша, в мире