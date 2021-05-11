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"Мы проиграли": американцы оценили перспективы противостояния в Арктике
"Мы проиграли": американцы оценили перспективы противостояния в Арктике
Читатели Fox News оценили перспективы США в Арктике. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T05:24
2021-05-11T10:45
россия
арктика
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели Fox News оценили перспективы США в Арктике.Телеканал опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Вашингтон, по словам чиновника из Госдепа, обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли. Основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы.Статья вызвала горячий отклик у пользователей сайта."Правительство потратит миллиард долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те сто миллионов долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе", — сыронизировал Greyhorse1964736.Некоторые комментаторы обратились к событиям мировой истории.А другие читатели предложили обратить внимание на современные проблемы США."Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку", — написал Moodymac."Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы", — заключил davidcjones45988.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210507/oskorblenie-1731427709.html
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россия, арктика, китай, сша, в мире

"Мы проиграли": американцы оценили перспективы противостояния в Арктике

05:24 11.05.2021 (обновлено: 10:45 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкМоре Лаптевых
Море Лаптевых - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Фред Гринберг
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели Fox News оценили перспективы США в Арктике.
Телеканал опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Вашингтон, по словам чиновника из Госдепа, обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли. Основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы.
Статья вызвала горячий отклик у пользователей сайта.
"Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. <…> Китай и Россия видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются", — высказался Hmmmand.
"Правительство потратит миллиард долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те сто миллионов долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе", — сыронизировал Greyhorse1964736.
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Некоторые комментаторы обратились к событиям мировой истории.
"В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект", — отметил Either1or300.
А другие читатели предложили обратить внимание на современные проблемы США.
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"Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку", — написал Moodymac.
"Китайцы разработали долгосрочное видение, стратегию и планы действий. Соединенные Штаты сосредоточились на квартальной прибыли, следующих выборах и планах ведения внутрипартийной борьбы. Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке", — пришел к неутешительным выводам ForTheObservations.
"Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы", — заключил davidcjones45988.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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