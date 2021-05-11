https://ria.ru/20210511/arktika-1731708490.html

"Мы проиграли": американцы оценили перспективы противостояния в Арктике

"Мы проиграли": американцы оценили перспективы противостояния в Арктике

Читатели Fox News оценили перспективы США в Арктике. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T05:24

2021-05-11T05:24

2021-05-11T10:45

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арктика

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Читатели Fox News оценили перспективы США в Арктике.Телеканал опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Вашингтон, по словам чиновника из Госдепа, обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли. Основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы.Статья вызвала горячий отклик у пользователей сайта."Правительство потратит миллиард долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те сто миллионов долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе", — сыронизировал Greyhorse1964736.Некоторые комментаторы обратились к событиям мировой истории.А другие читатели предложили обратить внимание на современные проблемы США."Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку", — написал Moodymac."Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы", — заключил davidcjones45988.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210507/oskorblenie-1731427709.html

https://ria.ru/20210508/britantsy-1731482287.html

https://ria.ru/20210509/koshmar-1731540329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, китай, сша, в мире