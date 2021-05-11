Более 800 артефактов обнаружили ученые на месте Судбищенского сражения
14:26 11.05.2021 (обновлено: 17:56 11.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За время майских праздников количество находок на месте Судбищенского сражения в Орловской области выросло практически в четыре раза. Об этом стало известно на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"За все это время, прошло практически три недели, на этом месте обнаружили уже более 800 находок. Более 400 стрел, более 50 пуль, одно свинцовое ядро, множество металлических разных предметов", – рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДемонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
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Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНательный крест, обнаруженный археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.
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Нательный крест, обнаруженный археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.
1 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
2 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
3 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
4 из 5
Демонстрация артефактов, обнаруженных археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве
5 из 5
Нательный крест, обнаруженный археологами, на онлайн-конференции, посвященной обнаружению места Судбищенской битвы, в Международном мультимедийном пресс-центе МИА "Россия сегодня" в Москве. Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея.
Первые находки в реке Гоголь Орловской области обнаружили участники клуба подводного дайвинга "Диво" 20 апреля во время тренировочного погружения.
Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея, и тот ушел в Крым. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.