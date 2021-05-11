https://ria.ru/20210511/arkheologiya-1731780656.html

Более 800 артефактов обнаружили ученые на месте Судбищенского сражения

Более 800 артефактов обнаружили ученые на месте Судбищенского сражения

За время майских праздников количество находок на месте Судбищенского сражения в Орловской области выросло практически в четыре раза. Об этом стало известно на... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:26

2021-05-11T14:26

2021-05-11T17:56

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За время майских праздников количество находок на месте Судбищенского сражения в Орловской области выросло практически в четыре раза. Об этом стало известно на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."За все это время, прошло практически три недели, на этом месте обнаружили уже более 800 находок. Более 400 стрел, более 50 пуль, одно свинцовое ядро, множество металлических разных предметов", – рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.Первые находки в реке Гоголь Орловской области обнаружили участники клуба подводного дайвинга "Диво" 20 апреля во время тренировочного погружения.Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет Гирея, и тот ушел в Крым. Тем самым через три года после героической обороны Тулы было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.

https://sn.ria.ru/20210511/video-1731771163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, археология, "куликово поле", российская академия наук, тула, общество