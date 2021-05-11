https://ria.ru/20210511/anonimnost-1731847672.html

Володин предложил ограничить анонимность в интернете

Володин предложил ограничить анонимность в интернете

Необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:22

2021-05-11T20:22

2021-05-11T20:46

стрельба в школе в казани

вячеслав володин

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Подобные идеи прозвучали после трагедии в Казани. Как считают их сторонники, это позволит в разы снизить объем контента, "пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм", написал Володин в Telegram-канале.Он также призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие и рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные документы."Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой", — добавил он.Трагедия в школе № 175Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731776197.html

https://ria.ru/20210511/evakuatsiya-1731842814.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, вячеслав володин, казань, происшествия