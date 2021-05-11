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Володин предложил ограничить анонимность в интернете
Володин предложил ограничить анонимность в интернете
Необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:22
2021-05-11T20:46
стрельба в школе в казани
вячеслав володин
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Подобные идеи прозвучали после трагедии в Казани. Как считают их сторонники, это позволит в разы снизить объем контента, "пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм", написал Володин в Telegram-канале.Он также призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие и рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные документы."Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой", — добавил он.Трагедия в школе № 175Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731776197.html
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стрельба в школе в казани, вячеслав володин, казань, происшествия

Володин предложил ограничить анонимность в интернете

20:22 11.05.2021 (обновлено: 20:46 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Необходимо обсудить предложения по ограничению анонимности в интернете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подобные идеи прозвучали после трагедии в Казани. Как считают их сторонники, это позволит в разы снизить объем контента, "пропагандирующего насилие и героизирующего экстремизм", написал Володин в Telegram-канале.
Он также призвал обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензий на оружие и рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные документы.
"Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой", — добавил он.
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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В Сети появилось видео допроса студента, напавшего на школу в Казани

Трагедия в школе № 175

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.
Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения госпитализированных раненных при стрельбе в гимназии в казанской республиканской детской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Мурашко оценил необходимость экстренной эвакуации пострадавших в Казани
 
Стрельба в школе в КазаниВячеслав ВолодинКазаньПроисшествия
 
 
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