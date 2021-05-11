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В башкирской Агидели новогоднюю елку превратили в летний арт-объект
В башкирской Агидели новогоднюю елку превратили в летний арт-объект
Власти башкирского города Агидель не стали демонтировать новогоднюю пиксельную елку на городской площади из-за дороговизны и превратили ее в летний арт-объект,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:48
2021-05-11T08:48
республика башкортостан
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
общество
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УФА, 11 мая – РИА Новости. Власти башкирского города Агидель не стали демонтировать новогоднюю пиксельную елку на городской площади из-за дороговизны и превратили ее в летний арт-объект, украсив бабочками и цветами, сообщили РИА Новости в мэрии города."Действительно, было принято такое решение (не убирать елку – ред.). Эта пиксельная елка в городе установлена два года назад. В первый раз после новогодних праздников мы ее демонтировали, а в этом году решили превратить ее в летний арт-объект, украсив бабочками и цветами", - сообщил агентству собеседник.Глава Агидели Фанис Гильванов заявил журналистам, что разборка елки стоит 800 тысяч рублей, и для городского бюджета это большие деньги."Мы решили по примеру города Нижнекамска Республики Татарстан сделать как летний арт-объект. На сегодняшний день купили и одели елку в "летнюю одежду", - сказал мэр.
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республика башкортостан, республика татарстан (татарстан), нижнекамск, общество

В башкирской Агидели новогоднюю елку превратили в летний арт-объект

08:48 11.05.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации городского округа город Агидель Республики БашкортостанНовогодняя елка в городе Агидель Республики Башкортостан
Новогодняя елка в городе Агидель Республики Башкортостан - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : пресс-служба администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан
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УФА, 11 мая – РИА Новости. Власти башкирского города Агидель не стали демонтировать новогоднюю пиксельную елку на городской площади из-за дороговизны и превратили ее в летний арт-объект, украсив бабочками и цветами, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Действительно, было принято такое решение (не убирать елку – ред.). Эта пиксельная елка в городе установлена два года назад. В первый раз после новогодних праздников мы ее демонтировали, а в этом году решили превратить ее в летний арт-объект, украсив бабочками и цветами", - сообщил агентству собеседник.
Глава Агидели Фанис Гильванов заявил журналистам, что разборка елки стоит 800 тысяч рублей, и для городского бюджета это большие деньги.
"Мы решили по примеру города Нижнекамска Республики Татарстан сделать как летний арт-объект. На сегодняшний день купили и одели елку в "летнюю одежду", - сказал мэр.
Новогодняя ель - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Республика БашкортостанРеспублика Татарстан (Татарстан)НижнекамскОбщество
 
 
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