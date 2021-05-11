https://ria.ru/20210511/agidel-1731714949.html
В башкирской Агидели новогоднюю елку превратили в летний арт-объект
В башкирской Агидели новогоднюю елку превратили в летний арт-объект
Власти башкирского города Агидель не стали демонтировать новогоднюю пиксельную елку на городской площади из-за дороговизны и превратили ее в летний арт-объект,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:48
2021-05-11T08:48
2021-05-11T08:48
республика башкортостан
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731714662_0:296:1025:872_1920x0_80_0_0_a46488e4701ecf555675c2c310f58314.png
УФА, 11 мая – РИА Новости. Власти башкирского города Агидель не стали демонтировать новогоднюю пиксельную елку на городской площади из-за дороговизны и превратили ее в летний арт-объект, украсив бабочками и цветами, сообщили РИА Новости в мэрии города."Действительно, было принято такое решение (не убирать елку – ред.). Эта пиксельная елка в городе установлена два года назад. В первый раз после новогодних праздников мы ее демонтировали, а в этом году решили превратить ее в летний арт-объект, украсив бабочками и цветами", - сообщил агентству собеседник.Глава Агидели Фанис Гильванов заявил журналистам, что разборка елки стоит 800 тысяч рублей, и для городского бюджета это большие деньги."Мы решили по примеру города Нижнекамска Республики Татарстан сделать как летний арт-объект. На сегодняшний день купили и одели елку в "летнюю одежду", - сказал мэр.
https://ria.ru/20210319/yaroslavl-1601927379.html
республика башкортостан
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731714662_0:151:1024:919_1920x0_80_0_0_33e77553b0274a08426ab8c32d74f1a7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, республика татарстан (татарстан), нижнекамск, общество