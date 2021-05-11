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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210511/afon-1731802300.html
Афон открыли для паломников
Афон открыли для паломников
Решением вице-губернатора Афона вход паломников на Святую гору будет разрешен с 11 мая при соблюдении ряда условий, сообщил МИД Греции. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:13
2021-05-11T16:13
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
константинопольский патриархат
коронавирусы
афон (гора)
мид греции‎
греция
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АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона вход паломников на Святую гору будет разрешен с 11 мая при соблюдении ряда условий, сообщил МИД Греции.Будет ограничено количество посетителей в монастырях и кельях: монастыри смогут принимать по десять паломников, общежитийные скиты – по пять, кельи – по одному. Переходить из монастыря, в который был приглашен паломник, в другой монастырь строго запрещено.Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны пройти в порту тест на коронавирус. В случае положительного результата въезд будет запрещен.Святая гора Афон – полуостров в северо-восточной Греции – является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/gretsiya-1730625460.html
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коронавирус covid-19, константинопольский патриархат, коронавирусы, афон (гора), мид греции‎, греция

Афон открыли для паломников

16:13 11.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 11 мая - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона вход паломников на Святую гору будет разрешен с 11 мая при соблюдении ряда условий, сообщил МИД Греции.
Будет ограничено количество посетителей в монастырях и кельях: монастыри смогут принимать по десять паломников, общежитийные скиты – по пять, кельи – по одному. Переходить из монастыря, в который был приглашен паломник, в другой монастырь строго запрещено.
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Греция продлила ограничения на въезд россиян
Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны пройти в порту тест на коронавирус. В случае положительного результата въезд будет запрещен.
Святая гора Афон – полуостров в северо-восточной Греции – является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.
Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Константинопольский патриархатКоронавирусыАфон (гора)МИД Греции‎Греция
 
 
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