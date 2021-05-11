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Туризм
https://ria.ru/20210511/adygeya-1731824669.html
В Адыгее спасатели нашли тело одного из унесенных горной рекой туристов
В Адыгее спасатели нашли тело одного из унесенных горной рекой туристов
Спасатели в Адыгее, четвертый день ведущие поиск унесенных горной рекой Белая троих туристов, нашли тело, сообщает республиканское ГУМЧС. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:57
2021-05-11T17:57
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майкопский район
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КРАСНОДАР, 11 мая — РИА Новости. Спасатели в Адыгее, четвертый день ведущие поиск унесенных горной рекой Белая троих туристов, нашли тело, сообщает республиканское ГУМЧС.Восьмого мая стало известно, что в Адыгее троих путешественников унесла горная река. Спасатели начали их поиск. Позднее республиканское СУСК уточило, что инцидент произошел в районе памятника природы "Хаджохская теснина" в поселке Каменномостский Майкопского района. Сообщалось, что двое мужчин из Астраханской области отдыхали на берегу реки Белая, один из них зашел в воду, а второй хотел его сфотографировать. Первого стало уносить сильным течением, второй пытался помочь, однако и его затягивало на глубину. По данным СУСК, проходивший мимо турист из Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и также упал в воду."По состоянию на 15 часов спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда в Майкопском районе, на хуторе Грозном, обнаружено тело человека. К месту обнаружения направлена следственная группа. Личность устанавливается", — сообщило ГУМЧС.В ведомстве отметили, что поиски продолжаются.
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туристы, туризм, новости - туризм, майкопский район, республика адыгея

В Адыгее спасатели нашли тело одного из унесенных горной рекой туристов

17:57 11.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея
Река Белая в районе гранитного каньона в Майкопском районе Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 мая — РИА Новости. Спасатели в Адыгее, четвертый день ведущие поиск унесенных горной рекой Белая троих туристов, нашли тело, сообщает республиканское ГУМЧС.
Восьмого мая стало известно, что в Адыгее троих путешественников унесла горная река. Спасатели начали их поиск. Позднее республиканское СУСК уточило, что инцидент произошел в районе памятника природы "Хаджохская теснина" в поселке Каменномостский Майкопского района.
Сообщалось, что двое мужчин из Астраханской области отдыхали на берегу реки Белая, один из них зашел в воду, а второй хотел его сфотографировать. Первого стало уносить сильным течением, второй пытался помочь, однако и его затягивало на глубину. По данным СУСК, проходивший мимо турист из Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и также упал в воду.
"По состоянию на 15 часов спасателями Адыгейского поисково-спасательного отряда в Майкопском районе, на хуторе Грозном, обнаружено тело человека. К месту обнаружения направлена следственная группа. Личность устанавливается", — сообщило ГУМЧС.
В ведомстве отметили, что поиски продолжаются.
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