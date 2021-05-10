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У памятника Освободителям Риги выложили красную звезду из цветов

У памятника Освободителям Риги выложили красную звезду из цветов

Волонтеры в ночь на понедельник выложили красную звезду из цветов у памятника Освободителям Риги, сообщил экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:57

2021-05-10T13:57

2021-05-10T14:03

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РИГА, 10 мая – РИА Новости. Волонтеры в ночь на понедельник выложили красную звезду из цветов у памятника Освободителям Риги, сообщил экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.Полиция в воскресенье перекрыла доступ к памятнику Освободителям Риги, чтобы не допустить массового скопления людей. Это было сделано из-за действующих в стране ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек. Люди, собиравшиеся возложить цветы к памятнику, передавали их сотрудникам компании Rigas Mezi (Рижские леса –ред.), которые выкладывали цветы у памятника на свое усмотрение."Всю ночь молодые ребята из 9may.lv (общественная организация -ред.) разбирали цветы у Памятника Освободителям. Вот что получилось. Благодаря нашей молодёжи мы знаем, что День Победы в Латвии был, есть и будет! А уровень новых рижских властей - перепрятывать цветы. И нет пока у нас в стране ни одного праздника, ради которого 20 000 человек были бы готовы выстоять в долгих очередях, чтобы просто положить цветы к своему памятнику. С Днём Победы!", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.На фотографии, которую бывший мэр разместил на своей странице, видна красная звезда из цветов, которую выложили волонтеры.В Латвии ежегодно 9 мая у памятника Освободителям собираются десятки тысяч человек. В этом году в стране запрещены все массовые мероприятия из-за COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, рига, нил ушаков, общество, в мире