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У памятника Освободителям Риги выложили красную звезду из цветов
У памятника Освободителям Риги выложили красную звезду из цветов
Волонтеры в ночь на понедельник выложили красную звезду из цветов у памятника Освободителям Риги, сообщил экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:57
2021-05-10T14:03
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нил ушаков
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РИГА, 10 мая – РИА Новости. Волонтеры в ночь на понедельник выложили красную звезду из цветов у памятника Освободителям Риги, сообщил экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.Полиция в воскресенье перекрыла доступ к памятнику Освободителям Риги, чтобы не допустить массового скопления людей. Это было сделано из-за действующих в стране ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек. Люди, собиравшиеся возложить цветы к памятнику, передавали их сотрудникам компании Rigas Mezi (Рижские леса –ред.), которые выкладывали цветы у памятника на свое усмотрение."Всю ночь молодые ребята из 9may.lv (общественная организация -ред.) разбирали цветы у Памятника Освободителям. Вот что получилось. Благодаря нашей молодёжи мы знаем, что День Победы в Латвии был, есть и будет! А уровень новых рижских властей - перепрятывать цветы. И нет пока у нас в стране ни одного праздника, ради которого 20 000 человек были бы готовы выстоять в долгих очередях, чтобы просто положить цветы к своему памятнику. С Днём Победы!", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.На фотографии, которую бывший мэр разместил на своей странице, видна красная звезда из цветов, которую выложили волонтеры.В Латвии ежегодно 9 мая у памятника Освободителям собираются десятки тысяч человек. В этом году в стране запрещены все массовые мероприятия из-за COVID-19.
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латвия, рига, нил ушаков, общество, в мире

У памятника Освободителям Риги выложили красную звезду из цветов

13:57 10.05.2021 (обновлено: 14:03 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкКрасная звезда, выложенная волонтерами из цветов, возложенных к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге
Красная звезда, выложенная волонтерами из цветов, возложенных к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Читать ria.ru в
РИГА, 10 мая – РИА Новости. Волонтеры в ночь на понедельник выложили красную звезду из цветов у памятника Освободителям Риги, сообщил экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.
Полиция в воскресенье перекрыла доступ к памятнику Освободителям Риги, чтобы не допустить массового скопления людей. Это было сделано из-за действующих в стране ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек. Люди, собиравшиеся возложить цветы к памятнику, передавали их сотрудникам компании Rigas Mezi (Рижские леса –ред.), которые выкладывали цветы у памятника на свое усмотрение.
© Sputnik / Перейти в фотобанкЦветы, возложенные к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге
Цветы, возложенные к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Sputnik
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Цветы, возложенные к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге
"Всю ночь молодые ребята из 9may.lv (общественная организация -ред.) разбирали цветы у Памятника Освободителям. Вот что получилось. Благодаря нашей молодёжи мы знаем, что День Победы в Латвии был, есть и будет! А уровень новых рижских властей - перепрятывать цветы. И нет пока у нас в стране ни одного праздника, ради которого 20 000 человек были бы готовы выстоять в долгих очередях, чтобы просто положить цветы к своему памятнику. С Днём Победы!", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.
На фотографии, которую бывший мэр разместил на своей странице, видна красная звезда из цветов, которую выложили волонтеры.
В Латвии ежегодно 9 мая у памятника Освободителям собираются десятки тысяч человек. В этом году в стране запрещены все массовые мероприятия из-за COVID-19.
© Sputnik / Перейти в фотобанкКрасная звезда, выложенная волонтерами из цветов, возложенных к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге
Красная звезда, выложенная волонтерами из цветов, возложенных к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Sputnik
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Красная звезда, выложенная волонтерами из цветов, возложенных к памятнику Освободителям в Парке Победы в Риге
 
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