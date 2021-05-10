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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 85 человек

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 85 человек

Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле в минувшую субботу увеличилось до 85, пострадали более 150 человек, передает местный... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T12:56

2021-05-10T12:56

2021-05-10T12:56

афганистан

талибан

кабул (город)

происшествия

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле в минувшую субботу увеличилось до 85, пострадали более 150 человек, передает местный телеканал Ariana News со ссылкой на офис второго вице-президента Сарвара Даниша.Ранее сообщалось о 63 погибших.По данным СМИ, у школы 8 мая сначала взорвался заминированный автомобиль, а затем последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки.Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к нападению. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса". Во вторник в стране объявлен траур по жертвам атаки.

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Взрывы в Кабуле: кадры с места трагедии На западе Кабула прогремели взрывы у школы. Число погибших по разным оценкам достигло 40 человек. Данные о погибших меняются. 2021-05-10T12:56 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, талибан, кабул (город), происшествия, в мире