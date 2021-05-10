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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 85 человек
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 85 человек
Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле в минувшую субботу увеличилось до 85, пострадали более 150 человек, передает местный... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T12:56
2021-05-10T12:56
2021-05-10T12:56
афганистан
талибан
кабул (город)
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле в минувшую субботу увеличилось до 85, пострадали более 150 человек, передает местный телеканал Ariana News со ссылкой на офис второго вице-президента Сарвара Даниша.Ранее сообщалось о 63 погибших.По данным СМИ, у школы 8 мая сначала взорвался заминированный автомобиль, а затем последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки.Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к нападению. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса". Во вторник в стране объявлен траур по жертвам атаки.
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Взрывы в Кабуле: кадры с места трагедии
На западе Кабула прогремели взрывы у школы. Число погибших по разным оценкам достигло 40 человек. Данные о погибших меняются.
2021-05-10T12:56
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